İstanbul için fırtına uyarısı

Büşra Kamış

'nden yapılan açıklama şu şekilde: Bugün ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli güneybatı (lodos) yönlerden rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak pazar günü öğle saatlerine kadar Marmara’nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir) ve Kuzey Ege kıyıları (İzmir) ile İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımında aksamalar ile soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedirAnkara: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 12İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15İzmir: Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 16Adana: Az bulutlu 18Antalya: Parçalı bulutlu 19Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu 1Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde don olayı ile birlikte yer yer sis ve puslu 13