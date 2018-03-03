İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Mart’ta gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan uyarıda, İstanbul'da bu gece saatlerinde başlaması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların pazar günü içinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
SU BASKINLARINA KARŞI UYARI
Öte yandan, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi.
Gizem Yetil