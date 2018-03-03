İstanbul için sağanak yağış uyarısı



SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Gizem Yetil

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Mart’ta gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.Meteoroloji'den yapılan uyarıda, İstanbul'da bu gece saatlerinde başlaması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların pazar günü içinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.Öte yandan, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi.