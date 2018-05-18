İstanbul iftar vakti sahur saati... Akşam ezanı saat kaçta okunacak?

İstanbul iftar ve sahur vakitleri, Ramazan ayının üçüncü gününde oruç tutan vatandaşlar tarafından merak ediyorlar. Mübarek cuma gününde oruç tutanlar ilk iftar için heyecanlanıp akşam ezanının saat kaçta okunacağını da araştırmaya başladılar.









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RAMAZAN İMSAKİYESİ





İSTANBUL AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA





Ramazan'ın ilk gününde İstanbul'da akşam ezanı saat 20.22'de okunacak. Oruç tutan insanlar saat 20.24'de iftarlarını yapacaklar. 19 Mayıs imsak vakti ise 03.47...









ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI NELERDİR?





Orucun faydaları ve hikmetleri diğer bütün farzlarda olduğu gibi sayılmayacak kadar çoktur. Ancak biz insanların idrak edeceği faydalarını beş ana başlık altında toplayabiliriz.





Oruç ahlakı güzelleştirir: iünkü bize daima Allah"ı hatırlatır ve sorumluluk duygusunu geliştirir. Oruç gözleri harama bakmaktan, dili yalan ve çirkin sözlerden, kulakları haram şeyleri dinlemekten, mideyi haram yemekten, elleri kötü iş yapmaktan, ayakları kötü yerlere götürmekten korur.





Oruç insanın merhamet ve yardım duygularını geliştirir: Hayatında açlık nedir bilmeyen varlıklı bir kimse, yoksulların çektiği açlık ve sıkıntıyı yeterince anlayamaz. Fakat bu kişi oruç tutarsa açlığın ne olduğunu anlar ve yoksulların neler çektiğini daha iyi anlar ve onlara karşı merhamet duyguları uyanır. Bunun sonucu olarak da yoksullara yardım elini uzatır, sıkıntılarını gidermeye çalışır.





Oruç insana nimetlerin kıymetini öğretir: Oruç tutmakla bir süre nimetlerden uzak kalan insanın gözünde bu nimetlerin değeri daha iyi anlaşılır. Bu anlayış insana, onları daha iyi korumasını ve nimetleri kendisine veren Allah"a daha çok şükretmesini öğretir.





Oruç tutmak insanı sağlıklı yapar: Bu konuda Peygamber Efedimiz şöyle buyurmuştur; „ Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz." Senenin onbir ayında yorulan sindirim organları oruç sayesinde dinlenir. Ramazandan sonra daha güçlü bir şekilde görevlerini yaparlar.





Oruç insana sabırlı olmayı öğretir: Oruç tutmakla, belirli bir zaman kendini yememeye, içmemeye alıştıran insan, hayatta karşılaşacağı sıkıntılara karşı sabreder, kendinde acı ve sıkıntılara dayanma gücü bulur.



