Burgaz Limanı Genel Müdürü Diyan Dimov, gazetecilere yaptığı açıklamada, gemilerin iki şehir arasında haftada üç sefer yapacağını belirtti.

Gemi seferleri gece yapılacak. Böylece turistler, bir tam gün boyunca İstanbul ve Burgaz’ı gezebilecek.

Lüks donanımlı, 100-200 yolcu kapasiteli gemilerin turistlerin ilgisini çekmesi bekleniyor.

BURGAZ'IN TARİHİ

Burgaz bir liman şehri olmasının verdiği avantajla tarih boyunca her zaman ekonominin merkezi olmuştur. Bu unvanı şimdi Bulgaristan'ın en büyük limanına sahip olmasıyla devam etmektedir. Burgaz 3000 yıl öncesine yani Bronz Çağı'na kadar giden tarihinde Bizans ve Osmanlı hakimiyetlerinde kalmıştır.

BURGAZ'IN TURİSTİK YAPISI VE COĞRAFİK ÖZELLİKLERİ

Burgaz, Bulgaristan'ın güneydoğusunda Karadeniz kıyısında yer alıyor. Hızlı gelişimi ve modernleşmesiyle son yıllarda turistlerin ilgi odağı olmaya başlamıştır. Burgaz, denize kıyısı olması ve göllerle çevrilmesi onu turizmin gözbebeği yapmaktadır. Bu coğrafik özellikleri ülkedeki karasal iklimi yumuşattığından Burgaz'da serin yazlar ve ılık kışlar geçer.