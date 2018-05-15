2018 Ramazan ayı geldi çattı. Bu en hayırlı ayda milyonlarca inananı oruç ve sahur heyecanı sarmış durumda... Yaklaşık 16 buçuk saat oruç tutacak olan İslam alemi ilk iftarı heyecanla bekleyecek. Peki 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da sahur vakitlerini merak ediyorlar.





İSTANBUL SAHUR VAKTİ









İZMİR SAHUR VAKTİ









ANKARA SAHUR VAKTİ









ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?





Her ibadetin şartı olan niyet orucunda şartlarındadır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.









Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.