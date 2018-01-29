İstanbul kar yağışı beklerken bahar geliyor!

YURTTA HAVA DURUMU

Erdinç Şahin

yeni hava durumu tahminlerine göregüneşe doyacak. Uzun zamandır beklenen kar yağışı yerini şu günlerde güneşli havaya bıraktı.tarafından yayınlanan hava durumu raporunda İstanbul'un 5 günlük hava tahmini belli oldu. Haftasonuna parçalı bulutlu havayla başlayan İstanbullular, haftaiçi sıcaklıkların etkisini arttırmasıylagünü 14 dereceyi görecekler.'da bugün hava, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu,kıyıları ileçevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı,'nin iç ve yüksek kesimleri ileçevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıiç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde 1 ila 3 derece azalacak, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.