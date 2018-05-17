İstanbul Kartal’da film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma!

Olay Kartal Soğanlık Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kafede bir masada oturan dört kişi sohbet ettiği sırada dışarıdan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, grubun üzerine ateş açtı. Ne olduğunu anlamayan kafedekiler kendini yere atarken, ilk ateşte 1 kişi yaralandı.

SİLAHLARI ÇIKARIP KARŞILIK VERDİLER

Ardından kafede oturan bu kişiler bellerinden silahları çıkararak ateş açılan yöne doğru silahla karşılık verdi. Kafenin camlarının kırıldığı çatışmanın ardından saldırgan ya da saldırganlar kayıplara karıştı. Olayda yaralanan kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.





Film sahnelerini aratmayan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kafede oturan 4 kişilik grup, dışarıdan ateş atılınca kendilerini yere atıyor. Vurulan bir kişi acı içinde yerde kıvranmaya başlıyor. Bu sırada kafenin camları kırılıyor. Ardından, saldırıya uğrayan kişiler bellerindeki silahları çıkarıp ateş açılan yere doğru silahla karşılık veriyor.



