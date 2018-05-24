Bu yıl 37.si düzenlenecek olan ve yurt içi ile yurt dışından 800'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı ve teması açıklandı. Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Türkiye Yazarlar Birliği ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın bu seneki onur yazarı Selim İleri. 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuar süresince yazarın yaşamı ve eserleri üzerine kendisinin de katılacağı çeşitli panel ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

HAYATI EDEBİYATLA KUŞATMAK...

Selim İleri'nin onur yazarı olarak belirlendiği 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın bu yılki teması ise Hayatı Edebiyatla Kuşatmak. 10-18 Kasım tarihleri arasında Büyükçekmece'deki Tüyap Fuar alanından gerçekleştirilecek kitap fuarının yanı sıra 28. İstanbul Sanat Fuarı da sanatseverlerle buluşacak.