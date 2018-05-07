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İstanbul- Krasnodar seferleri başladı

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Krasnodar seferleri, Rusya’nın Krasnodar şehrinde yapılan törenle resmen başladı

İstanbul- Krasnodar seferleri başladı
Rusya’nın Moskova, St. Petersburg, Soçi, Rostov, Kazan, Ekaterinburg, Voronej, Samara ve Ufa şehirlerine sefer düzenleyen Türk Hava Yolları'nın ülkedeki 10. uçuş noktası Krasnodar oldu. Krasnodar Havaalanı'nda düzenlenen törene Türkiye’nin Novorossiysk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci, Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Krasnador Havaalanı protokolü, birim müdürleri ve THY personeli katıldı. Protokol üyelerinin kestiği kurdele ile THY resmen 303'üncü uçuş noktasını açmış oldu. 


HAFTADA 5 UÇUŞLA BAŞLIYOR

Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Türk Hava Yolları’nın filosuna yeni uçaklar katarak ve uçuş ağını genişletmeye devam ederek büyüme planlarına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Krasnodar’a başlattığımız seferlerle birlikte Türk Hava Yolları kalitesini ve hizmet anlayışını bu güzel şehre de sunmuş bulunuyoruz. Rusya’da uçtuğumuz 10. nokta olmasından dolayı mutluluk duyduğumuz Krasnodar şehrine, haftada karşılıklı olarak 5 sefer düzenleyeceğiz" dedi. 


TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNE KATKIDA BULUNACAK

Törende konuşan Türkiye’nin Novorossiysk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci, Türkiye ve Rusya arasında son dönemlerde ilişkilerin her alanda gelişim gösterdiğine değinerek, "Biz THY'nin Krasnador uçuşlarıyla Türk - Rus ilişkilerinin her alanda gelişimine önemli katkıda bulunacağına inanıyor, uçuşların hayırlı olmasını diliyor, Türk Hava Yolları’nı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

Havaalanı pisti önündeki uçağın önünde kesilen kurdelenin ardından tören basın brifingi ve kokteyl ile sona erdi. 


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