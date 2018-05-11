İstanbul Laleli'de hafif ticari araç ile tramvay çarpıştı
İstanbul Laleli’de tramvay hattına giren hafif ticari araçla tramvay çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken tramvay seferleri bir süre gerçekleştirilemedi
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazadan dolayı tramvay seferlerinde çift yönlü olarak aksama yaşandı.
Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından araç ve yaya trafiği normale döndü. Kaza anını anlatan Oğuzhan Girgen, "Trenin gelmesiyle araç sinyal vermeden yola girdi. Kaza meydana geldi. Yaralanan 1 kişi Haseki Hastanesi'ne kaldırıldı. Seferlerde yaklaşık 15-20 dakikalık aksama oldu" dedi.