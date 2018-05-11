Kaza, Kabataş-Bağcılar tramvay hattında Laleli mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Hafif ticari araç tramvay yoluna girmek istediği sırada Kabataş yönüne seyir halinde olan tramvayla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın içindeki bir kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazadan dolayı tramvay seferlerinde çift yönlü olarak aksama yaşandı.Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından araç ve yaya trafiği normale döndü. Kaza anını anlatan Oğuzhan Girgen,dedi.