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İstanbul Laleli'de hafif ticari araç ile tramvay çarpıştı

İstanbul Laleli’de tramvay hattına giren hafif ticari araç ile tramvay çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken tramvay seferleri bir süre gerçekleştirilemedi

11 Mayıs 2018, Cuma 13:50
İstanbul Laleli'de hafif ticari araç ile tramvay çarpıştı
Kaza, Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Laleli durağında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Hafif ticari araç tramvay yoluna girmek istediği sırada Kabataş yönüne seyir halinde olan tramvayla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın içindeki bir kişi yaralandı.


SEFERLER AKSADI


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazadan dolayı tramvay seferlerinde çift yönlü olarak aksama yaşandı.

Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından araç ve yaya trafiği normale döndü. Kaza anını anlatan Oğuzhan Girgen, "Trenin gelmesiyle araç sinyal vermeden yola girdi. Kaza meydana geldi. Yaralanan 1 kişi Haseki Hastanesi'ne kaldırıldı. Seferlerde yaklaşık 15-20 dakikalık aksama oldu" dedi.
 


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