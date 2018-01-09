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İstanbul merkezli DEAŞ soruşturmasında 13 tutuklama

DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İstanbul merkezli DEAŞ soruşturmasında 13 tutuklama
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na çıkarılan 28 şüphelinin Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu savcısınca ifadeleri alındı.

Savcılık, şüphelilerden 8'ini adli kontrol istemiyle, 20'sini de tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 13'ünün "DEAŞ terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, 15 şüphelinin ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında, İstanbul'da Sultanbeyli, Pendik, Bağcılar, Kadıköy ve Çekmeköy ilçeleri ile Batman'da 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 28 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek ile çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmişti.


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