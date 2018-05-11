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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 211'i muvazzaf 300 asker hakkında gözaltı kararı

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızdırdığı anlaşılan 211’i muvazzaf 300 asker hakkında FETÖ operasyonu başlatıldı

İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 211'i muvazzaf 300 asker hakkında gözaltı kararı
FETÖ/PDY'nin TSK'ya sızdırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli dev bir operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ imamları ile ankesörlü telefon ile irtibat kırdukları belirlenen ve itirafçıların isimlerini verdiği 211'i muvazzaf olmak üzere toplam 300 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
 

EŞ ZAMANLI BASKIN


Şahıdlar hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinden alınanan kararla adreslerine sabah 04.00 itibariyle eş zamanlı olarak baskın düzenlendi.  Savcı Can Tuncay'ın yürüttüğü operasyona, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü görevlileri katıldı.

Bu aşamada 150 şüphelinin gözaltına alındığı diğer şüphelileri arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındıkları öğrenildi. (Sabah)


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