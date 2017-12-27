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İstanbul merkezli Keskin holdinge operasyon

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, bu sabah İstanbul merkezli Keskin Holding'e operasyon yaptı. Holding sahibi Recep Ercan Keskin ile birlikte 11 kişi gözaltına alındı.

27 Aralık 2017, Çarşamba 13:15
İstanbul merkezli Keskin holdinge operasyon
‘Hayali ihracat’, ‘akaryakıt kaçakçılığı’, ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçlamaları ile yapılan operasyonda Keskin Holding’in sahibi Recep Ercan Keskin ile birlikte toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonun son yılların en büyük operasyonu olduğu öne sürülüyor. 


BİR YILDIR SÜREN SORUŞTURMA


Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir yıldır yürüttüğü soruşturmada, 19 Kasım’da alınan gizli tanık ifadesinde çarpıcı detaylar yer aldı. Soruşturmanın merkezinde ise, holdinge bağlı Y. Akaryakıt dağıtım şirketi yer alıyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonun son yılların en büyük operasyonu olduğu öne sürülüyor. 


Hürriyet/Dinçer Gökçe
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