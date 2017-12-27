İstanbul merkezli Keskin holdinge operasyon



BİR YILDIR SÜREN SORUŞTURMA

Serap Belovacıklı

‘Hayali ihracat’, ‘akaryakıt kaçakçılığı’, ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçlamaları ile yapılan operasyonda’in sahibiile birlikte toplam 11 kişi gözaltına alındı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonun son yılların en büyük operasyonu olduğu öne sürülüyor.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir yıldır yürüttüğü soruşturmada, 19 Kasım’da alınan gizli tanık ifadesinde çarpıcı detaylar yer aldı. Soruşturmanın merkezinde ise, holdinge bağlı Y. Akaryakıt dağıtım şirketi yer alıyor.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonun son yılların en büyük operasyonu olduğu öne sürülüyor.Hürriyet/Dinçer Gökçe