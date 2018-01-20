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İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın paylaşımına savcılıktan açıklama

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın twitter hesabından bir mahkeme kararına "Bu karar doğru ise skandaldır" paylaşımına Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın paylaşımına savcılıktan açıklama
Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Ali Gülnar, jandarmanın 2007 yılında düzenlediği operasyonda 960 gram esrarla yakalandı. Gülnar hakkında, 'Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak' suçundan o dönemde Salihli 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 
 

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ


Gülnar, 1 yıl süren davanın sonunda beraat etti. 6 yıl sonra mahkeme tarafından Gülnar'a, emanetteki eşyalarının iadesi konusunda ek karar verildi. Mahkemenin bu kararına Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu, ayrıca ele geçirilen esrarın imha edilmesine karar verildi. Söz konusu esrarın imha edilmesi için Yargıtay ilamının beklendiği bildirildi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından Salihli 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı, "Bu karar doğru ise skandaldır. Şöyle ki, adli emanette kayıtlı bulunan 960 gram esrar maddesinin sahibine iadesine 29.03.2014 tarihinde karar verilmiş" notuyla paylaştı.
 

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"


Milletvekili Tanal'ın bu paylaşımı üzerine Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Savcılığın yazılı açıklamasında, "Bahsi geçen 960 gram ağırlığındaki uyuşturucu madde, adliyemiz emanetinde tutulmaktadır. Dolayısıyla iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili mevzuat gereği adli emanetlerinde tutulan uyuşturucular Yargıtay bozma ilamından sona imha edilir. Adliyemiz emanetinde tutulan ve bahsi geçen uyuşturucu maddelerde Yargıtay ilamının adliyemize ulaşmasından sonra imha edilecektir" denildi.

 


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