İstanbul Müzik Festivali başlıyor

12 Haziran’a kadar devam edecek İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 46. yılında ‘aile bağları’ temasını merkezine alan bir programla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. 46 yıldır farklı kuşakları müzikle buluşturan İstanbul Müzik Festivali, bu yıl müzikseverleri aile ilişkileri arasındaki müziğin izini sürmeye, müziğe dair anılarını yeniden hatırlamaya ve keşfetmeye davet ediyor. Festival, 17 farklı mekânda 25 konser, 19 konser öncesi etkinlik ve atölye çalışmalarıyla 500’e yakın sanatçıyı ağırlayacak.

Açılış konseri 14 yıldır gelenek halini aldığı üzere yine Sascha Goetzel yönetimindeki Festivalin Yerleşik Orkestrası Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde ödüllü genç bir solistle gerçekleştirilecek.

BİFO’nun, İstanbul Müzik Festivali’nde bu yıl buluşacağı solist, 2017 XV. Uluslararası Van Cliburn Piyano Yarışması’nın ilk Güney Koreli birincisi Yekwon Sunwoo olacak. Türkiye’deki ilk konserini festivalde gerçekleştirecek olan 28 yaşındaki Yekwon Sunwoo piyano üzerindeki üstün hâkimiyeti ve kuvvetli yorumculuğuyla son yıllarda pek çok ödülün sahibi oldu. 46. İstanbul Müzik Festivali açılış töreni ve konseri yarın saat 19.00’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

46. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki Onur Ödülü Prof. Yekta Kara’ya takdim edilecek. Kara, önemli uluslararası opera yarışmalarının da jüri üyesi. Sanatçı 1983’ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyeliğini sürdürüyor.