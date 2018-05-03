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İstanbul Open'da çeyrek finalistler belli oldu

TEB BNP Paribas İstanbul Open’da çeyrek finale kalan oyuncular netlik kazandı. Son şampiyon Marin Cilic ise turnuvaya veda etti

İstanbul Open'da çeyrek finalistler belli oldu
Garanti Koza Park’ın ev sahipliğinde düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Open ATP turnuvasında çeyrek final kadrosu tamamlandı. Sekiz seribaşı oyuncudan yalnızca ikisinin yola devam ettiği organizasyonda 1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Hırvat Marin Cilic elenmekten kurtulamadı.

Bu sene dördüncüsü gerçekleştirilen turnuvada ilk sınavını Tunuslu Malek Jaziri önünde veren 2018 Avustralya Açık finalisti ve dünya 4 numarası Cilic, açılış turunda Marsel İlhan’ı eleyen rakibinden set alamadı. 6-4, 6-2 ile dev bir galibiyete imza atan Jaziri, çeyrek finalde Çek Jiri Vesely ile eşleşti. 

SON 8 EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU


Toprak zemindeki organizasyona veda eden bir diğer favori Boşnak Damir Dzumhur’du. Klasmanın 100. basamağındaki İtalyan Thomas Fabbiano’ya 1 saat 40 dakika sonunda 6-2, 0-6, 6-2’lik setlerle yenilen Dzumhur, 2 numaralı seribaşı olarak boy gösterdiği İstanbul’da çeyrek finalin uzağında kaldı. 

TEB BNP Paribas İstanbul Open’da son sekiz eşleşmeleri şu şekilde oluştu: 

Malek Jaziri (Tunus) - Jiri Vesely (Çek Cumhuriyeti) 
Laslo Djere (Sırbistan) - Paolo Lorenzi (İtalya) 
Rogerio Dutra Silva (Brezilya) - Taro Daniel (Japonya) 
Jeremy Chardy (Fransa) - Thomas Fabbiano (İtalya) 

İSTANBUL (İHA) 

 


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