İstanbul Öyküleri 2017 sergisi açıldı

'DAHA FAZLA İNSANA ULAŞABİLMEK İÇİN SERGİ AÇTIK'

Senim Tanay

muhabirlerinin, İstanbul’un çeşitli yerlerini gezip röportaj ve söyleşiler yaparak kaleme aldıkları haberlerin yayımlandığı İstanbul gazetesinin kupürlerinden oluşan sergi süresiz sergilenecek.İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hülya Yengin, İstanbul Aydın Üniversitesi Haber Ajansı tarafından hazırlananhakkında şunları söyledi:"İstanbul günümüzde bir metropol şehir olarak değerlendirilir; geçmişte romancılara, şairlere, müzisyenlere ilham vermiş bir şehirdir. İstanbul araştırmak, incelemekle bitmeyen bir şehirdir. Büyüleyici bir şehir. Dünya üzerinde İstanbul gibi kaç şehir sayabiliriz? İstanbul Aydın Üniversitesi Haber Ajansı’nda görev yapan öğrencilerimiz İstanbul gibi ‘özel’ bir şehirde yaşamanın ayrıcalığının farkında. ‘Taşı toprağı altın’ olarak ifade edilen İstanbul, öğrencilerimize haber yazarken laboratuvar oluyor. İstanbul’u yaşamak, hissetmek bir ayrıcalıktır."Sergi editörü Ayşe Sema Sayar, İstanbul gazetesi için “Yazılarımıza yer verdiği için İstanbul gazetesine teşekkür ederiz. Daha okul sıralarında gazeteciliğin önemli ipuçlarını ediniyoruz” dedi. Ajans muhabirlerinden Nesrullah Hasdemir ise amaçlarının sokağın nabzını tutmak olduğunu söyledi. Nesrullah Hasdemir, ”Biz genç muhabirler olarak yaptığımız sokak haberlerini daha fazla insana ulaşabilmesi için bu sergiyi açmak istedik. İstanbul’un birer parçası olan haberlerimiz doğrudan şehrin yaşantısını ve kültürünü yansıtıyor” dedi.