İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı film platosuna döndü



2009’DAN BUGÜNE KADAR 78 ÇEKİM

Can Hakman

Birçok sinema filmi, dizi, reklam çekimi ve belgeselin senaryolarının havalimanı sahneleri,'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan’nda çekiliyor. Gündüz saatlerindeki çekimler yoğunluk nedeniyle kullanılmayan eski terminal binasında yapılıyor. Gece çekimleri ise ana terminal binasında gerçekleştiriliyor. Sahnelerin çekildiği yerler çoğunlukla terminal binasına giriş ve çıkış, pasaport kontrol noktaları oluyor.2009’dan bugüne kadar 37 dizi,19 film, 20 reklam filmine ev sahipliği yaptı.Yapımlar arasında arasında'ının aralarında olduğu onlarca dizi ve film yer alıyor.DHA