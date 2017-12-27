İstanbul Sancaktepe’de 2 kardeş çekiçle başlarına vurularak öldürüldü!

BIÇAK VE ÇEKİÇ KULLANDI

AYNI ÇEKİÇLE KAHVEDEKİ ARKADAŞINI AĞIR YARALADI

ZANLININ İFADESİ ÜZERİNE BİNADAKİ VAHŞET ORTAYA ÇIKTI

Haber Merkezi

Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Canan Sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir apartmanda sabah saatlerinde dehşet veren bir olay yaşandı.Binanın üçüncü katında bekar evi olarak kullanılan 6 kişinin kaldığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan olay sırasında Mehmet B. isimli kişi, bıçak ve çekiç kullanarak Barış K. ve Metin K. kardeşleri öldürerek evden çıktı.Metin K.Daha sonra eve çok yakın bir kahvede evde kalan bir başka arkadaşı olan Hüseyin B.’ın olduğunu öğrenen saldırgan, buraya giderek cinayette kullandığı çekiçle burada da saldırı gerçekleştirdi. Hüseyin B. Ağır yaralanırken zanlı Mehmet B. kaçarak uzaklaştı.Hüseyin B.Kahvehanedeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ise, zanlıyı kısa sürede yine Canan Sokak içerisinde yakaladı. Zanlının ilk ifadesi üzerine daireye çıkan polisler korkunç cinayetle karşılaştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.Olayın şokunu yaşayan apartman sakinleri "sabah çok ses duyduk. Böyle bir şey olduğunu düşünsek anında polise haber verirdik. Daha önce kavga gürültülerini duymamıştık" dediler.