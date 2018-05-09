İstanbul Sarıyer'de korkunç ölüm

İstanbul Sarıyer'de kahvesine uyuşturucu maddesi katan üniversiteli genç kurtarılamadı

İstanbul Sarıyer'de korkunç ölüm
İstanbul'da lüks bir sitede 3 arkadaşıyla birlikte uyuşturucu madde kullanan üniversite öğrencisi İ.K. hayatını kaybetti. İ.K.'nın daha önce hiç bilmediği bir maddeyi kahvesine atıp denediği iddia edildi.


HASTANEYE GÖTÜRDÜLER AMA...


İddiaya göre, Sarıyer Zekeriyaköy'de 3 arkadaş İ.K.'nın sürpriz olarak getirdiği uyuşturucu maddeyi kahvelerinin içine atarak kullandı. Saat 04.00 sıralarında İ.K., fenalaştı. Arkadaşları İ.K.'yı hastaneye götürdü ancak İ.K. ölmüştü.

Olayın ardından İ.K'nın kullandığı uyuşturucunun tespiti için kahve artıkları incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. İ.K.'nın arkadaşları, maddeyi daha önce kullanmadıklarını, İ.K.'nın ise maddenin hepsini kullanarak fenalaştığını söyledi.

(Sabah)


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