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İstanbul Sultangazi'de inşaat alanında toprak kayması! Bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Sultangazi'de bir inşaat alanında yapılan çalışmada toprak kayması meydana geldi. Göçük nedeniyle toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

17 Ocak 2018, Çarşamba 17:04
İstanbul Sultangazi'de inşaat alanında toprak kayması! Bir kişi hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi 191. Sokağı’ndaki inşaatın temel çalışması sırasında göçük meydana geldi. İnşaatta çalışan işçilerden 23 yaşındaki Cumali Yıldız, toprak altında kaldı.
         
Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu, Yıldız toprak altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
         
Bu arada, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, inşaat çevresine vatandaşların girmesine izin vermedi.
         
Olay yerine gelen Cumali Yıldız’ın yakınları ise ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi.


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