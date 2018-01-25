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İstanbul Tarabya'da yol çöktü, Tarabya-Yeniköy yolu trafiğe kapatıldı

İstanbul'da Sarıyer Kalender Orduevi önünde sabah yolda meydana gelen çökme nedeniyle Tarabya-Yeniköy arası çift yönlü trafiğe kapatıldı. Çökmenin yolun altından geçen su borusunun patlaması sonucu meydana geldiği açıklandı. Ekiplerin, eski boruları sökerek yenilerini yerleştirme çalışmaları sürüyor.

25 Ocak 2018, Perşembe 16:56
İstanbul Tarabya'da yol çöktü, Tarabya-Yeniköy yolu trafiğe kapatıldı
Sarıyer Tarabya sahilinde yolda çökme ve kabarmalar meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle Tarabya- Yeniköy arası çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Çökmenin, yolun altından geçen su borusunun patlaması sonucu meydana geldiği açıklandı.  Ekiplerin, eski boruları sökerek yenilerini yerleştirme çalışmaları sürüyor. Yol tamamen kazılmış durumda.

İBB'den yapılan açıklamada "Sahil yolu Tarabya (Kalender Ordu Evi)-İstinye yönü çift taraflı bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şeritler geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" denildi. Açıklamada sürücülere, alternatif güzergahları kullanmaları uyarısında bulunuldu. 


ERDOĞAN'IN TARABYA KÖŞKÜ'NDE KALDIĞINDA KULLANDIĞI YOL


Sarıyer Kalender Orduevi önünde çöken yolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarabya Köşkü’nde kaldığı zaman kullanıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da İstanbul’dayken Kalender Orduevi’nde kalıyor.


2 OCAK’TA SU BORUSU PATLAMIŞTI


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayının ilk günlerinde Tarabya Köşkü’nde kaldı. 2 Ocak’ta Kalender orduevinin önündeki su borusu patladı. Sahil yolu su altında kaldı. Erdoğan makam aracıyla bu suyun içinden geçerek sahil yoluna geçiş yaptı. Bugün tam da o noktada çökme yaşandı. (DHA)

İşte sahil yolundan ilk görüntüler:







 


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