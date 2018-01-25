İstanbul Tarabya'da yol çöktü, Tarabya-Yeniköy yolu trafiğe kapatıldı



ERDOĞAN'IN TARABYA KÖŞKÜ'NDE KALDIĞINDA KULLANDIĞI YOL



2 OCAK’TA SU BORUSU PATLAMIŞTI

İşte sahil yolundan ilk görüntüler:

Adem Özdoğan

Sarıyer Tarabya sahilinde yolda çökme ve kabarmalar meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen çökme nedeniyle Tarabya- Yeniköy arası çift taraflı trafiğe kapatıldı.Çökmenin, yolun altından geçen su borusunun patlaması sonucu meydana geldiği açıklandı. Ekiplerin, eski boruları sökerek yenilerini yerleştirme çalışmaları sürüyor. Yol tamamen kazılmış durumda.İBB'den yapılan açıklamada "Sahil yolu Tarabya (Kalender Ordu Evi)-İstinye yönü çift taraflı bakım onarım çalışması nedeniyle tüm şeritler geçici olarak trafiğe kapatılmıştır" denildi. Açıklamada sürücülere, alternatif güzergahları kullanmaları uyarısında bulunuldu.Sarıyer Kalender Orduevi önünde çöken yolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarabya Köşkü’nde kaldığı zaman kullanıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da İstanbul’dayken Kalender Orduevi’nde kalıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayının ilk günlerinde Tarabya Köşkü’nde kaldı. 2 Ocak’ta Kalender orduevinin önündeki su borusu patladı. Sahil yolu su altında kaldı. Erdoğan makam aracıyla bu suyun içinden geçerek sahil yoluna geçiş yaptı. Bugün tam da o noktada çökme yaşandı. (DHA)