İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Yusuf Cevahir

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Ataşehir Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 5 araç sürücülerinin hakimiyetinden çıkarak birbirine girdi. Kazada, 3 kişi yaralandı.Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fatih Sultan Mehmet Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.Kaza nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.