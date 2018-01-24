İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 3 yaralı

İstanbul'da TEM Ataşehir Mevkii Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

24 Ocak 2018, Çarşamba 17:08
İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 3 yaralı
Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Ataşehir Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 5 araç sürücülerinin hakimiyetinden çıkarak birbirine girdi. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fatih Sultan Mehmet Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.



Kaza nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.



 


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