İstanbul Tiyatro Festivali 19. kez perde açıyor

19. İstanbul Tiyatro Festivali, 9 Mayıs Cuma akşamı Grzegorz Jarzyna’nın yönettiği Ne Yaptıysak Nafile… isimli oyun ile başlıyor. 5 Haziran tarihine kadar devam edecek festival programında yurtdışından 7, Türkiye’den 31’i seyirciyle ilk kez buluşacak 33 tiyatro, dans ve performansı yer alıyor.

ÜNLÜ KONUKLAR VE UZMANLAR İLE ATÖLYE FIRSATI



Festival kapsamında 1 ay boyunca 13 farklı mekanda sahnelecek 100’e yakın gösterinin yanı sıra ünlü konukların ve uzmanların katılacağı ücretsiz, gösteri, film ve belgesel gösterimleri ile atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek.

AÇILIŞ POLONYA'LI YÖNETMEN GRZEGORZ JARZYNA'NIN OYUNLARIYLA



Festival, Polonya’nın Genç ve Yenilikçi Yönetmeni Grzegorz Jarzyna’nın Oyunlarıyla Başlıyor İstanbul Tiyatro Festivali’ne, 2014 yılının Polonya-Türkiye arası diplomatik ilişkilerin tesisinin 600. yıldönümü ile ilgili kutlamaların kültür programı çerçevesinde, Polonya tiyatrosunun genç ve yenilikçi yönetmenlerinden Grzegorz Jarzyna, Ne Yaptıysak Nafile… ve Nosferatu adlı iki oyunu ile konuk oluyor.

FESTİVAL BİLETLERİ BİLETİX VE İKSV ANA GİŞEDEN

Festival Biletleri 19. İstanbul Tiyatro Festivali biletleri Biletix satış noktaları, Biletix Çağrı Merkezi (0216 556 98 00), Biletix web sitesi (www.biletix.com), Ana gişe İKSV’den (10.00–18.00 saatleri arasında açık olan ana gişe Pazar günleri kapalıdır) alınabiliyor. Biletler, gösterim günlerinde gösteriden 2 saat önce etkinlik mekânındaki gişeden de alınabilir. Lale Kart sahipleri festival biletlerinde %20–25 oranındaki “Lale üyelerine özel indirim”lerden yararlanabilecekler. Bilet alımlarında kredi kartı da geçerli olacak ve her gösteride tam biletlerin yanı sıra öğrenciler için indirimli bilet de satılacak. 19. İstanbul Tiyatro Festivali broşürü İKSV’den (Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp Caddesi No:5, Şişhane) ve Biletix satış noktalarından temin edilebilir.