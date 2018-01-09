İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntüler

ARAÇLARIN ARKASINA TAKILIP...





DUYARLI VATANDAŞLAR MÜDAHALE EDİYOR



AĞZINDA SİGARA, ELİNDE TELEFON

Yusuf Cevahir

İstanbul trafiğinde her gün onlarca kaza yaşanırken kameralara takılan görüntüler kazalara yol açan kural ihlallerini gözler önüne seriyor. Kadıköy’de bir motosikletlinin yolda seyir halindeyken aniden ayağa kalktığı anlar şaşkınlık yarattı. Motosikleti ayakta süren kişinin canını ve trafiği tehlikeye atması büyük tepki çekerken, Kartal’da başka bir motosikletlinin yük taşıma sepetine insan bindirmesi de kameralara yansıdı.Kameralara yansıyan görüntülerde ardı arkası kesilmeyen patenli gençlerin ve çocukların araçların arkasına takılarak ilerlemesi de yer alıyor. Beşiktaş’ta bir yolcu otobüsünün arkasına takılan iki patenci genç, canlarını ve trafiği tehlikeye soktu. Gençler görüntülendiklerini fark ettikleri sırada ise pişkin şekilde kameraya el salladı. Bir başka görüntüde ise Maltepe’de 4 kişinin bir otomobilin arkasına ve yanlarına tutunarak trafikte ilerledikleri görülüyor. Trafiği tehlikeye düşüren gençlerin rahatlığı görenleri hayrete düşürüyor.Bir başka görüntüde ise 4 çocuğun düştükleri tehlikeden habersiz şekilde trafikteki bir otobüsün arkasına tutunarak ilerledikleri görülüyor. Durağa yanaşan otobüsün arkasındaki çocukları gören duyarlı bir vatandaş çocukları otobüsün arkasından uzaklaştırıyor.Kameralara takılan son görüntüde ise minibüs şoförünün yolcuların hayatını tehlikeye attığı görülüyor. Bir yandan telefonla konuşan kural tanımaz sürücü bir yandan ise sigara içiyor. İçi dolu olan minibüste yolcuların hayatını tehlikeye atan sürücü uzun süre bu şekilde trafikte ilerliyor.