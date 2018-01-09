SON DAKİKA

İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntüler

Her gün onlarca kazanın yaşandığı İstanbul trafiğinde kameralara yansıyan görüntüler pes dedirtiyor... Ayakta motosiklet süreninden, araç arkasına yapışıp paten kayan gençlere, ağzında sigara elinde telefonla direksiyon sallayan minibüs şoföründen otobüs arkasına tutunup 'seyahat eden' çocuklara kadar birçok görüntü, kazalardan ders alınmadığını bir kez daha gözler önüne serdi

09 Ocak 2018, Salı 11:30
İstanbul trafiğinde pes dedirten görüntüler
İstanbul trafiğinde her gün onlarca kaza yaşanırken kameralara takılan görüntüler kazalara yol açan kural ihlallerini gözler önüne seriyor. Kadıköy’de bir motosikletlinin yolda seyir halindeyken aniden ayağa kalktığı anlar şaşkınlık yarattı. Motosikleti ayakta süren kişinin canını ve trafiği tehlikeye atması büyük tepki çekerken, Kartal’da başka bir motosikletlinin yük taşıma sepetine insan bindirmesi de kameralara yansıdı. 
 

ARAÇLARIN ARKASINA TAKILIP...
 

Kameralara yansıyan görüntülerde ardı arkası kesilmeyen patenli gençlerin ve çocukların araçların arkasına takılarak ilerlemesi de yer alıyor. Beşiktaş’ta bir yolcu otobüsünün arkasına takılan iki patenci genç, canlarını ve trafiği tehlikeye soktu. Gençler görüntülendiklerini fark ettikleri sırada ise pişkin şekilde kameraya el salladı. Bir başka görüntüde ise Maltepe’de 4 kişinin bir otomobilin arkasına ve yanlarına tutunarak trafikte ilerledikleri görülüyor. Trafiği tehlikeye düşüren gençlerin rahatlığı görenleri hayrete düşürüyor.


DUYARLI VATANDAŞLAR MÜDAHALE EDİYOR


Bir başka görüntüde ise 4 çocuğun düştükleri tehlikeden habersiz şekilde trafikteki bir otobüsün arkasına tutunarak ilerledikleri görülüyor. Durağa yanaşan otobüsün arkasındaki çocukları gören duyarlı bir vatandaş çocukları otobüsün arkasından uzaklaştırıyor.


AĞZINDA SİGARA, ELİNDE TELEFON 


Kameralara takılan son görüntüde ise minibüs şoförünün yolcuların hayatını tehlikeye attığı görülüyor. Bir yandan telefonla konuşan kural tanımaz sürücü bir yandan ise sigara içiyor. İçi dolu olan minibüste yolcuların hayatını tehlikeye atan sürücü uzun süre bu şekilde trafikte ilerliyor.

İHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Erzurum'da küçük kızın annesinin yatağına bıraktığı not dehşeti ortaya çıkardı

Erzurum'da küçük kızın annesinin yatağına bıraktığı not dehşeti ortaya çıkardı
Konya'da imam hatip okulunda kantinciden öğrencilere taciz

Konya'da imam hatip okulunda kantinciden öğrencilere taciz
En mutlu günleri zehir oldu!

En mutlu günleri zehir oldu!
2017'ye damga vuran 3. sayfa haberleri

2017'ye damga vuran 3. sayfa haberleri
İstanbul'da bir kadın internetten tanıştığı koca adayı tarafından dolandırıldı

İstanbul'da bir kadın internetten tanıştığı koca adayı tarafından dolandırıldı
Batmanlı iş adamı Necat Nasıroğlu vefat etti

Batmanlı iş adamı Necat Nasıroğlu vefat etti

İzmir'de patenle tehlikeli oyun

İzmir'de patenle tehlikeli oyun
Isparta'da hamile kadın çatıdan düştü

Isparta'da hamile kadın çatıdan düştü
Kastamonu'da kaybolan 5 kişilik ailenin cesetleri elekle aranıyor

Kastamonu'da kaybolan 5 kişilik ailenin cesetleri elekle aranıyor
Küçük çocuğu taciz eden sapık yakalandı

Küçük çocuğu taciz eden sapık yakalandı
Evini uyuşturucu tarlasına çeviren şüpheli yakalandı

Evini uyuşturucu tarlasına çeviren şüpheli yakalandı