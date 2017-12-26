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İstanbul Tuzla'da tersanede korkutan patlama

Tuzla'da bulunan bir tersaneden yükselen patlama sesi panik yarattı

26 Aralık 2017, Salı 17:42
İstanbul Tuzla'da tersanede korkutan patlama
İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi tersaneye sevkedildi.

Olay yerine gelen itfaiyenin ilk incelemesi sonucu bir geminin kazan dairesinde ufak çapta patlama meydana geldiği ve ölen yada yaralananın olmadığı belirlendi.

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