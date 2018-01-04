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İstanbul Ümraniye'de kediyi boğarak öldüren cani kamerada

Erzincan'da bir askerin kediyi öldürdüğü görüntüler hala hafızalarda. Benzer bir görüntü ise İstabul Ümraniye'de güvenlik kameralarına yansıdı!

04 Ocak 2018, Perşembe 11:38
İstanbul Ümraniye'de kediyi boğarak öldüren cani kamerada
İstanbul Ümraniye'de bir cani kediyi boğarak öldürdü. Caninin kediyi boğarak öldürme anları ise kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Hayvana şiddete her gün bir yenisi ekliyor. Ümraniye'de bir cani kediyi elleriyle boğdu. Kediyi boğduktan sonra bir kenara bırakan cani daha sonra kayıplara karıştı. Bu anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
 

KEDİNİN CANSIZ BEDENİNİ BIRAKIP KAYBOLUYOR


Görüntülerde şahıs kediyi durduğu yerden alıyor. Ardından kedinin boğazını sıkmaya başlayan şahıs ardından kamera açısından kayboluyor. Daha sonra kedinin öldüğünü gören şahıs ölen kediyi bir kenara bırakıp kayıplara karışıyor.

İşte o görüntüler: 




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