İstanbul Ümraniye'de kediyi boğarak öldüren cani kamerada

KEDİNİN CANSIZ BEDENİNİ BIRAKIP KAYBOLUYOR

İşte o görüntüler:

Yavru kediye işkence yapan asker serbest bırakıldı

Yaşar Can

İstanbul'de bir cani kediyi boğarak öldürdü. Caninin kediyi boğarak öldürme anları ise kameralarca saniye saniye kaydedildi.Hayvana şiddete her gün bir yenisi ekliyor. Ümraniye'de bir cani kediyi elleriyle boğdu. Kediyi boğduktan sonra bir kenara bırakan cani daha sonra kayıplara karıştı. Bu anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.Görüntülerde şahıs kediyi durduğu yerden alıyor. Ardından kedinin boğazını sıkmaya başlayan şahıs ardından kamera açısından kayboluyor. Daha sonra kedinin öldüğünü gören şahıs ölen kediyi bir kenara bırakıp kayıplara karışıyor.