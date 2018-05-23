İstanbul Ümraniye'de güvenlik kamerasında vahşet

İstanbul Ümraniye’de 8.5 ay önce servis şoförleri çatışmış Cüneyt Elik ölmüştü. Firari kardeş Feyyaz Elik, dün öğlen hastane önünde servisçi Ramazan Sarı ve eşini katledip gitti!

23 Mayıs 2018, Çarşamba 06:46
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OKUL BAHÇESİNDE ÇATIŞMIŞLARDI

6 Eylül 2017’de Ümraniye’de Fatih İlkokulu’nun bahçesinde servis şoförleri silahla çatışmıştı. Okulda büyük korku yaşatan çatışmada servisçi Ramazan Sarı’yı bıçakla yaralayan Cüneyt Elik öldürülmüştü. Kavgaya karışan 5 kişiye dava açıldı. davanın firari sanıklarından biri de Cüneyt Elik’in kardeşi Feyyaz Elik’ti.


EMNİYET'TEN KORUMA İSTEMİŞ

8.5 aydır firari olan feyyaz Elik dün dehşet saçtı. Takip ettiği Ramazan Sarı ve yanındaki eşi Suzan Sarı’ya Ümraniye Hastanesi’nin önünde kurşun yağdırdı. Sarı çifti öldü. Feyyaz Elik yine kaçtı. aile yakınları “Şahıs, telefonla sürekli tehdit ediyordu. Ramazan, Emniyet’ten koruma istedi ama verilmedi” dedi.

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