İstanbul'un caddeleri direniyor! Ziyaretçi sayısı düştükçe düşüyor

DÖNÜŞÜM ETKİSİ

ZİYARETÇİ SAYISI DÜŞÜYOR



İŞTE CADDELERİN SON DURUMU:

Adem Özdoğan

Gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Cushman & Wakefield, Avrupa yakasında İstiklal Caddesi ve Rumeli, Teşvikiye, Vali Konağı ve Abdi İpekçi’yi kapsayan Nişantaşı bölgesi ile Anadolu yakasındaki Bağdat Caddesi olmak üzere İstanbul’un 3 ana caddesini inceleyen ‘İstanbul Alışveriş Caddeleri’ raporunun dördüncüsünü yayınladı.Buna göre 2016 yılında caddeler toplamında 52 olan kentsel yenileme çalışmasının yoğunlaşarak 2017 yılında 65’e çıkması ve yaya trafiğinin azalması caddeleri etkileyen faktörlerin başında geldi. Perakendede lokalleşme ile yeme içme sektörüne ilginin artmasına karşın, 2016 yılında boş olan 91 mağazanın sadece 43’ü kiralanabildi ve kiralama hacmi 3 yıldır benzer seviyelerde gerçekleşti. 2015 yılında toplam 112 kiralama işlemi, 2016 yılında 105 ve 2017 yılında ise üç ana cadde toplamında 109 kiralama işlemi oldu. Rapora göre, 2016 yılında gerçekleşen yeni kiralama işlemlerinin yüzde 19’u yeme içme sektörüne aitken, 2017 yılında bu oran işlemlerin yaklaşık dörtte biri (yüzde 23) olarak gerçekleşti. 2016 yılında 141 mağazada faaliyet gösteren uluslararası marka sayısı, 2017 yılı itibariyle yüzde 7 düşüşle 132’ye geriledi.Rapora caddelerdeki ziyaretçi sayısı da eriyor. İstiklal Caddesi’nde haftaiçi günlük ziyaretçi sayısı 2016’da 126 binken, 2017’de 112 bin oldu. Hafta sonu günlük ziyaretçi sayısı ise 201 binden 179 bine geriledi. Bağdat Caddesi’nde haftaiçi günlük ziyaretçi sayısı 2016’da 33 binken 2017’de bu rakam 24 bine geriledi. Hafta sonu günlük ziyaretçi sayısı ise 56 binden 41 bine düştü. Nişantaşı’nda haftaiçi günlük ziyaretçi sayısı 45 binden 37 bine düşerken, hafta sonunda artış oldu. 46 bin olan hafta sonu günlük ziyaretçi sayısı 51 bine çıktı.Bağdat Caddesi’nde 2016’da 27 adet olan kentsel yenileme proje sayısının 2017 sonu itibariyle 41’e ulaşması, artan boş mağaza sayısı ve inşaat halindeki binaların yanı sıra, halen yaklaşık 2 bin konutun yarım kalmış olması ile birlikte, geçen seneye nazaran ziyaretçi sayısında hem hafta içi hem de hafta sonu ciddi bir düşüş yaşadı. 2016 yılında düşüş gösteren boş mağaza sayısının 2017’de yükselerek tekrar 2015 seviyelerine çıkması ile caddenin ortalama ziyaretçi sayısı yüzde 27 oranında düşüş gösterdi. Ancak açılması beklenen Chanel, Eataly, Apple, Samsung gibi global markalar ile, kira seviyelerinin dövizde yaşanan volatilite nedeniyle düşüyor olması, Bağdat Caddesi’nin daha hızlı toparlanma göstereceğine işaret olabilir. Bu toparlamanın itici güçlerinin ise genel olarak yeme-içme ve caddeye yeni giriş yapması beklenen uluslararası markalar ile olması beklenmektedir. Bağdat Caddesi’nde son 1 sene içerisinde 2016’da boş olan 42 mağazanın % 50’si kiralanabildi. Toplamda gerçekleşen 43 kiralama işleminin 26’sını ise yeni girişler oluşturdu.Verileri değerlendiren Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı Toğrul Gönden, “Ana cadde pazarı, döviz kurundaki dalgalanmalar, perakendedeki büyümenin yavaşlaması ve kentsel yenileme çalışmaları göz önüne alındığında bir süre daha kırılgan olmaya devam edecektir. Buna rağmen, Bağdat Caddesi’nin umut vaat ederek daha hızlı düzeleceğini tahmin ediyoruz” dedi.Rapora göre, Nişantaşı’nda özellikle en büyük lüks moda markalarını barındıran Abdi İpekçi Caddesi’nde 2017’deki kentsel yenileme çalışmaları ve boşluk oranlarının artması nedeniyle genel olarak Nişantaşı Bölgesi’nin yaya trafiği hafta içinde geçen seneye oranla yüzde 19 düşerken, ara ve arka sokaklarda artan restoran ve kafelerle hafta sonundaki ziyaretçi sayısının yğzde 12 oranında arttığı gözlemlendi. Toplam kiralama hacmi geçen seneye nazaran düşen Nişantaşı’da kiralama işlem sayısının 2017 itibariyle bir nebze de olsa azalmasının en önemli nedenlerinden biri özellikle Teşvikiye ve Abdi İpekçi’de yoğunlaşmış olan kentsel yenileme çalışmaları. Bir önceki seneye kıyasla 2017 itibariyle inşaat sayısı 8’den 16’ya çıktı, metrekare bazında ise yüzde 92’lik bir artış olduğu kaydedildi.Son 1 sene içerisinde ise 31 kiralama işleminin neredeyse yarısı hazır giyim kategorisinden gerçekleşirken, bu kategorideki işlemlerin yüzde 64’ü ise ulusal markalar tarafından yapıldı. Lüks ve erişilebilir lüks marka işlemleri ise toplamda 8 adetle sınırlı kaldı.