İstanbul'un değerli arazisi için yeni karar

49 YILLIK KULLANIM HAKKI

CHP'Lİ ÜYEDEN TEPKİ



3 ADET TENİS KORTU VAR

Mehmet Nuri Turan

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, yaklaşık 150 bin metrekarelik alanın 25 bin metrekarelik bölümünde yapımı planlanan hastane inşaatının alanda, bir önceki Meclis kararında verilen 1 emsal hakkı, Kurul kararıyla 0.50 emsale düşürüldü. Kurul kararı doğrultusunda yapılan plan değişikliği İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla onaylandı. Yeni karara göre, söz konusu alanda 32 bin metrekaresi zemin üstü olmak kaydıyla, yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğünde inşaat yapılacak.İstinye’de kalan ender yeşilliklerden olan arazinin 150 bin metrekarelik kısmının 49 yıllık kullanım hakkı 1997 ve 1998 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolle İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü’ne verilmişti. Spor tesisleri ve koruluk bulunan arazi, mevcut planlarda Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanları olarak görülüyordu. Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda, Spor Tesisleri (ENKA) lejantında kalan planlama alanı, 2 yıl önce İBB Meclisi’nde yapılan düzenlemeyle “Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanları’ndan, “Spor Tesisleri Alanı”na alınmıştı.CHP’li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, spor kulübüne tahsisli alanda Medical Park Hastaneleri’nin de sahibi olan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta tarafından özel hastane yapılacağını ileri sürüp, “Eğer illa kamu yararı deniyorsa, özel hastane değil kamu hastanesi olsun” diyerek, karara tepki gösterdi. Sağ, bir vakıf kurularak, özel bir üniversite yapılacağını da ileri sürdü.Birçok uluslararası müsabakaya da evsahipliği yapan arazide şu an 3 adet tenis kortu, Yaban Hayvanları Müzesi, 3 adet trap-skeet atış poligonu, makine tesisatı, misafirhane binası, havalı silahlar atış poligonu ile lokal ve idari binalar bulunuyor.