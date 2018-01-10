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İstanbul'un değerli arazisi için yeni karar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İstinye’de, mülkiyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait olan ve 20 yıl önce imzalanan protokolle, kullanım hakkı 49 yıllığına İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü’ne verilen arazi üzerinde yapılacak Özel Spor Hastanesi’nin inşaat hakkını, İstanbul 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda yarıya indirdi

İstanbul'un değerli arazisi için yeni karar
Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, yaklaşık 150 bin metrekarelik alanın 25 bin metrekarelik bölümünde yapımı planlanan hastane inşaatının alanda, bir önceki Meclis kararında verilen 1 emsal hakkı, Kurul kararıyla 0.50 emsale düşürüldü. Kurul kararı doğrultusunda yapılan plan değişikliği İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla onaylandı. Yeni karara göre, söz konusu alanda 32 bin metrekaresi zemin üstü olmak kaydıyla, yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğünde inşaat yapılacak.

49 YILLIK KULLANIM HAKKI


İstinye’de kalan ender yeşilliklerden olan arazinin 150 bin metrekarelik kısmının 49 yıllık kullanım hakkı 1997 ve 1998 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolle İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü’ne verilmişti. Spor tesisleri ve koruluk bulunan arazi, mevcut planlarda Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanları olarak görülüyordu. Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda, Spor Tesisleri (ENKA) lejantında kalan planlama alanı, 2 yıl önce İBB Meclisi’nde yapılan düzenlemeyle “Kentsel ve Bölgesel Büyük Spor Alanları’ndan, “Spor Tesisleri Alanı”na alınmıştı.

CHP'Lİ ÜYEDEN TEPKİ

CHP’li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, spor kulübüne tahsisli alanda Medical Park Hastaneleri’nin de sahibi olan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta tarafından özel hastane yapılacağını ileri sürüp, “Eğer illa kamu yararı deniyorsa, özel hastane değil kamu hastanesi olsun” diyerek, karara tepki gösterdi. Sağ, bir vakıf kurularak, özel bir üniversite yapılacağını da ileri sürdü.


3 ADET TENİS KORTU VAR

Birçok uluslararası müsabakaya da evsahipliği yapan arazide şu an 3 adet tenis kortu, Yaban Hayvanları Müzesi, 3 adet trap-skeet atış poligonu, makine tesisatı, misafirhane binası, havalı silahlar atış poligonu ile lokal ve idari binalar bulunuyor.


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