15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

İstanbul'un göbeğinde vahşet: Sokak köpeği, makatına silikon sıkılarak öldürüldü

Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) tarafından sosyal medyada paylaşılan ve 82 yaşındaki bir adamın köpeğe tecavüz girişiminde bulunurken kaydedilen görüntüleri henüz zihinlerden silinmemişken, yeni bir skandal gelişme daha yaşandı. İstanbul Karaköy'de bir sokak köpeğinin makatına silikon sıkıldığı iddia edildi. Ameliyata alınan köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

07 Şubat 2018, Çarşamba 13:01
İstanbul'un göbeğinde vahşet: Sokak köpeği, makatına silikon sıkılarak öldürüldü
İstanbul Karaköy'de iki kadın tarafından zayıflamış halde bulunan köpeğin işkenceye maruz kaldığı ve bu nedenle öldüğü iddia edildi. 'Petarmyshop' isimli Instagram hesabından paylaşılan bilgilere göre; çok zayıflayan köpeğin dışkısını yapmaya çalışırken zorlandığını gören iki kadın tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalanarak veterinere götürüldüğü belirtildi. Köpeği tedavi ettirebilmek için yardım isteyen iki kadın, belediyeden de bu konuda bir yardımın yapılmadığını iddia etti.
 

AMELİYATA ALINDI AMA...


Kadınlar tarafından veterinere götürülen köpeğin röntgen sonuçlarında bağırsaklarının tamamen silikonla doldurulmuş olduğu görüldü. Makatından sıkılan silikon nedeniyle yemek yiyemeyen ve dışkı yapamayan köpek ameliyata alındı.



Konu ile ilgili olarak veteriner kliniğinin Instagram hesabından yapılan ilk açıklama şöyleydi:

'Coffee 2 haftadır @eceaykultas ve @watdirivizzik in peşinde olduğu bir köpekti. İskeleti çıkmış, 10 adımda bir kaka yapmaya çalışıp yapamayan genç dişi bir köpek. Yaptığı kaka da zift gibi, kanama var. Yakalanmasına yardım eden işçiler tinercilerin silikon sıktığını söyledi! Bugün çekilen röntgende bağırsakların komple dolu olduğu görüldü. Röntgeni sola kaydırarak görebilirsiniz. Doktorumuz elle muayene etti, içerisi taş gibi olmuş! Ne yemek yiyebiliyor, ne kaka yapabiliyor. Yaşaması resmen mucize!! Bu akşam operasyona girecek, kalın bağırsaktan bu illet nasıl temizlenir bilmiyoruz dua edin. Karaköy'deki köpekler büyük tehlike altında, lütfen artık bir şeyler yapın. Coffee'de çok ciddi bir enfeksiyon var aynı zamanda. Şu anda toksoplazma tedavisi görüyor, tedaviye verdiği cevaba göre daha güzel gelişmeler aktaracağız inşallah size.'
 

KÖPEK HAYATINI KAYBETTİ


Köpeğin tedavisiyle ilgilenen klinik tarafından köpeğin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Ameliyat sonrasında kalın bağırsağının temizlendiği yemek borusunun delinerek sonda takıldığı ancak köpeğin tedavi sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Emre Can transferiyle ilgili flaş açıklama

Emre Can transferiyle ilgili flaş açıklama
Mircea Lucescu'dan Cengiz Ünder'e övgü

Mircea Lucescu'dan Cengiz Ünder'e övgü
Ümit Özat

Ümit Özat "Ayı Ümit" tezahüratı yapılınca böyle cevap verdi
Arda Turan Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Abdullah Avcı açıkladı...

Arda Turan Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Abdullah Avcı açıkladı...
Amatör sporlarda neler oluyor? Türkiye Kayak Federasyonu’na Mali Genel Kurulu iptal edildi

Amatör sporlarda neler oluyor? Türkiye Kayak Federasyonu’na Mali Genel Kurulu iptal edildi
Eskişehirspor, görme engelli minik taraftarı Mehmet’in hayalini gerçeğe dönüştürdü

Eskişehirspor, görme engelli minik taraftarı Mehmet’in hayalini gerçeğe dönüştürdü
Thibaut Courtois'dan transfer açıklaması

Thibaut Courtois'dan transfer açıklaması
Carrasso 9 ay sonra siftah yapacak

Carrasso 9 ay sonra siftah yapacak
Deniz Çoban’dan hakemler hakkında akılalmaz iddia!

Deniz Çoban’dan hakemler hakkında akılalmaz iddia!
Şenol Güneş’e ayakkabılı protesto!

Şenol Güneş’e ayakkabılı protesto!
Patrice Evra Premier Lig'e gidiyor!

Patrice Evra Premier Lig'e gidiyor!