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İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul'da ocak ayında perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 0,87, toptan fiyatlar ise yüzde 1,42 oranında artış gösterdi

İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'da ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu.  İstanbul'da ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 0,87, toptan fiyatlar ise yüzde 1,42 oranında arttı. 

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2018 yılı Ocak ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 9,25, toptan eşya fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 12,49 olarak gerçekleşti. Perakende fiyatlar Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,66, toptan fiyatlar ise yüzde 9,66 arttı.
 

SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM HARCAMALARI ARTTI 


Ocak 2018’de perakende fiyatlar bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4,80, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4,03, konut harcamalarında yüzde 2,86, diğer harcamalar grubunda yüzde 1,98, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,91, gıda harcamalarında yüzde 0,81 artış meydana geldi. Aynı dönemde giyim harcamalarında yüzde 9,08, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2,34 azalış gerçekleşti.

Ocak ayı itibariyle toptan fiyatlar ise aylık bazda, gıda maddeleri grubunda yüzde 4,42, madenler grubunda yüzde 2,46, yakacak ve enerji grubunda yüzde 1,30, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,11, mensucat grubunda yüzde 0,11 artış izlendi. Aynı dönemde kimyevi maddeler grubunda yüzde 7,04, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,45 azalış meydana geldi.


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