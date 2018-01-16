15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

İstanbul'un tarihi Beyazıt Meydanı yeniden düzenleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihi Yarımada'nın önemli noktalarından Beyazıt ve Çemberlitaş meydanları ile buralara erişim sağlayan caddeleri yeniden düzenliyor

İstanbul'un tarihi Beyazıt Meydanı yeniden düzenleniyor
İBB'den yapılan açıklamaya göre, meydanların tarihi karakteri göz önünde bulundurularak bütüncül bir şehir tasarım yaklaşımı içerisinde projelendirildi. Çalışmalara 3 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun izni, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen arkeologlar denetiminde öncelikle İstanbul Üniversitesi önü -Profesörler Konuk evi- ile Darülfünun alt geçidinin üstünden başlandı.


TARİHİ DOKU KORUNACAK


Proje kapsamında; İstanbul Üniversitesi ana giriş kapısı ile Beyazıt Camii arasındaki meydan oturma grupları ve bitkisel tasarımla yeniden düzenlenecek. Yaya yolları ve kaldırımlar, hareket kısıtlılığını ortadan kaldıracak, engelsiz ve güvenli bir ulaşım sağlayacak şekilde yapılandırılacak. Meydanlar ve çevresindeki tarihi doku korunacak.

Beyazıt ve Çemberlitaş meydanları ile buralara erişim sağlayan Ordu, Yeniçeri, Divanyolu, Vezneciler ve Fuat Paşa caddeleri dahil olmak üzere toplam 228 bin 400 metrekarelik alanda çalışma gerçekleştirilecek.

TARİHİ YAPIYA UYGUN GÖRÜNÜM KAZANDIRILACAK


Tarihi meydanlarda zemin tamamen yenilenerek, engebeli ve yaya dolaşımı için olumsuz unsurlar giderilecek. Seyir basamakları tasarlanarak yeşil doku ile desteklenecek, tarihi yapıya uygun estetik bir görünüm kazandırılacak. Beyazıt Meydanı tarihi ihya edilecek; Çınaraltı ve Marmara Kıraathaneleri tek katlı ve taşınabilir yapılar olarak eski yerlerinde tasarlanacak.

Çalışma alanı içerisindeki otoparkların tarihi dokuya zarar verdiği ve yaya alanlarının güvenli ve verimli kullanımını engellediği gerekçesiyle otoparklar projenin ilerleyen aşamalarında kaldırılacak.

Meydan düzenlemelerinin, hiçbir olumsuzluk ve mağduriyet oluşturmayacak şekilde, 450 gün sonra 2019 Mart ayında bitirilmesi planlanıyor.


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İzmir'deki tarihi eserlere leğenli koruma

İzmir'deki tarihi eserlere leğenli koruma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya sert terör mesaj: Boğacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya sert terör mesaj: Boğacağız
Devlet Bahçeli'den ittifak eleştirilerine cevap

Devlet Bahçeli'den ittifak eleştirilerine cevap
Olası bir Afrin harekatında önce ÖSO sonra TSK devreye girecek

Olası bir Afrin harekatında önce ÖSO sonra TSK devreye girecek
Kör vicdan! İşitme engelli genci öldüresiye dövdüler

Kör vicdan! İşitme engelli genci öldüresiye dövdüler
Köpekten kaçarken denize düşen kediyi vatandaşlar kurtardı

Köpekten kaçarken denize düşen kediyi vatandaşlar kurtardı
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapandı
AK Parti ile MHP ittifak toplantısının tarihi belli oldu

AK Parti ile MHP ittifak toplantısının tarihi belli oldu
Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkan adaylığını açıklayacak (Ümit Kocasakal kimdir?)

Ümit Kocasakal, CHP Genel Başkan adaylığını açıklayacak (Ümit Kocasakal kimdir?)
On Numara çekildi (15 Ocak 2018 On numara sonuçları)

On Numara çekildi (15 Ocak 2018 On numara sonuçları)