İstanbul’un yeni İmar Anayasası'nda önemli değişiklik! Artık 1+0 evler yasak!



ASANSÖR YAPMA ŞARTI



BAKANLIĞIN ONAYININ ARDINDAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

EN AZ 1+1 OLACAK



YEŞİL ÇATI ZORUNLULUĞU

RESTORANLARA KIŞ BAHÇELERİNİN ÖNÜ AÇILACAK

CHP'Lİ HACIALİOĞLU: ÇATI KATLARI DUBLEKS OLABİLECEK

Adem Özdoğan

İBB Meclisi’nde bugün oylanan yeni yönetmelikle değişen maddelerin büyük bölümüne, daha önce uygulanmakta olan İstanbul İmar Yönetmeliği’nin lehine olan maddeler ilave edildi.Bundan böyle İstanbul’daki yapılarda bodrum katlar, asma kat, çatılarda düzenlemelere gidildi. Yeni yönetmeliğin en dikkat çeken yönü, eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina cephesi ve bina derinliğinde kademe yapma şartları getirilmesi oldu.Binaların siluete olan etkisinin yumuşatılması amacıyla bundan sonraki imar uygulamalarında, kot alınan noktalara göre, eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina hizası geri çekilerek kademeli hale gelecek. Üç kattan fazla iskan edilen katlı konut yapılarında, asansör yapma şartı getirildi.Başalan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin, 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girdiğini; yönetmelikte, büyükşehir ve il belediyelerinin değiştirilemeyecek maddeler haricinde kendisine göre bir yönetmelik hazırlayarak bakanlığın onayına sunabileceğinin belirtildiğini ifade etti."İBB olarak tüm ilçe belediyelerimizle istişare ederek bu yönetmeliği hazırladık." diyen Başalan, şunları söyledi:Bakanlık yönetmeliğinin değiştirilebilecek kısımları İBB tarafından revize edilerek, İstanbul için fen, sağlık ve sürdürebilir çevre şartlarına uygun yapılaşmanın sağlanabilmesi, ilçe belediyelerimizde uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm üretilebilmesi, uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla İBB İmar Müdürlüğümüz ilçe belediyeleriyle yapılan istişare neticesinde bu yönetmeliği hazırladı. İBB Meclisi tarafından kabul edilen İstanbul İmar Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.Yeni yönetmelikte, Her müstakil konutta en az 1 oturma odası, 1 yatak odası, 1 mutfak veya yemek pişirme yeri, 1 banyo veya yıkanma yeri ve 1 tuvalet bulunur.Kamu binaları dahil toplam inşaat alanı 60.000 m2’yi aşan yapılarda yeşil çatı zorunluluğu getirildi. Kamu binaları da dahil olmak üzere yeni yapılacak toplam inşaat alanı 60 bin metre kare üzerinde olan binalarda kent ekolojisini iyileştirmek, iklimsel klima etkisini kırmak, yağmur suyunu tutarak ani su baskınlarını azaltmak, inşaatların yeşil alan tahribini önlemek, nefes alınabilecek doğal bir ortam oluşturmak ve çatılarda ısı ve gürültü yalıtımını sağlamak amacıyla yeşil çatı sistemleri uygulanması zorunlu olacak. Ayrıca toplam inşaat alanı 30 bin metrekareden fazla olan binalarda teras çatı yapılmak istenmesi durumunda yeşil çatı sistemleri uygulaması yapılması şart koşulacak. Binaya hizmet eden ortak alan olarak düzenlenecek yeşil çatı uygulamalarında, çim, bitki, çiçek ve küçük ağaç türlerinin yetiştirileceği en az 0.50 metre toprak dolgu oluşturulacak. Bina taşıyıcı sistemi toprak yükü de hesaplanarak çözülüp, çatıda su ve ısı yalıtımı sağlanacak. Yapılacak olan toprak dolgu parapet yüksekliğine ilave edilmeyecek.Bakanlığın yönetmeliğindeki emsale dahil olmayan alanlar ile ilgili maddeye, “Mimari projesinde belirlenen kullanım alanları” diye yapılan ilave, somut bir alan tanımlamadığından muğlak bulundu. Bu durum, uygulamada belediyelerin suistimal edeceği şekilde sıkıntı oluşturabileceği yorumuna neden oldu.Mevcut binalarda açık oturma yerleri yapılmak istenmesi durumunda tüm parsel maliklerinden muvafakat ve ilgili idarenin öngördüğü veya göreceği zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldırılacağına dair taahhütname alınması ile Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün uygun görüşü doğrultusunda Belediyesince izin verilecek. Bu madde ile restoran kafeterya gibi yerlerde kış bahçelerinin önü açılmış oluyor.Yeni yönetmeliğin pek çok olumsuzluk barındırdığını söyleyen, "Yönetmeliğin detaylarında pek çok eksik var. Çatı katlarındaki eğim, yüzde 33'ten yüzde 45'e çıkarıldı. Böylece çatı katlarının dubleks yapılmasının yolu açıldı. Bu, daha önceden yapılamıyordu. Ayrıca 'yüksek nitelikli konut' ifadesi daha önce yoktu. Rezidansları bu şekilde isimlendirmişler. Ben konutu insan hakkı olarak görüyorum. Giriş kapıları, 2 metre 20 santimetreden 10 santimetre daha düşürülerek 2 metre 10 santimetre oldu." diye konuştu.Hacıalioğlu, yönetmeliğin hazırlanırken meslek odalarından ve akademisyenlerden görüş alınmadığını, sadece ilçe belediyeleri ile hazırlandığını öne sürdü.