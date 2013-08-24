İstanbul ve 10 il için sağanak yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz, Osmaniye, Erzincan, Ardahan, Kars, Adana ve Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Yozgat'ın batı ilçeleri ile öğle saatlerinde İstanbul'un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi bekleniyor.

İHA