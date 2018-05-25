Zeytinburnu ve Alibeyköy’de düzenlediği (2) eş zamanlı operasyonla, uyuşturucu satışı yaparak teröre destek verdiği değerlendirilen (3) şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri aramalarda çok miktarda eroin ve sentetik uyuşturucu hap ile yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 300.000 TL olan uyuşturucu maddelerin nereye ve kimlere teslim edileceğine yönelik detaylı çalışma başlatıldı.