İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda bazı şüphelileri takibe aldı. Narkotik polisleri 9 Mayıs'ta Silivri, Çatalca ve Bayrampaşa'da bulunan 4 eve operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri ve bir narkotik dedektör köpeğinin destek verdiği operasyon kapsamında B.S., İ.S., A.Ş., İ.K., Z.K. ve E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda piyasa değeri 15 milyon lira olduğu öğrenilen 80 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Narkotik polisleri, Özel Harekat ve narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

DHA