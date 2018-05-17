İstanbul’da 5 yaşındaki otizmli oğlu için ‘üfürükçü hoca’da derman arayan 32 yaşındaki E.E., iddiaya göre 71 yaşındaki sözde hoca Ziyettin Ç.’nin defalarca cinsel istismarına uğradı. Genç kadının 25 bin lira da kaptırdığı ‘Cinci hoca’ya ‘cinsel saldırı’ suçundan 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

MUSKA İÇİN 5 BİN LİRA İSTEDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan dava dosyasına göre genç kadın üfürükçü tuzağına bir komşusunun “Oğlunu iyileştirecek birini tanıyorum” demesiyle düştü. Yüksekokul mezunu genç kadın, geçen yıl temmuz ayında oğlunu Eyüpsultan’da yaşayan 71 yaşındaki Ziyettin Ç.’ye götürdü. Ziyettin Ç., genç kadından, “Oğlunda üç harfliler var, tedavi olması için muska yazmam lazım” diyerek 5 bin TL istedi.

SAVCILIĞA GİTTİ

Parayı alan Ziyettin Ç. “Oğlunu haftada iki kere getir okuyacağım” dedi. Ziyettin Ç.’nin her dediğini yapan kadın bir süre sonra ise ‘ahlaksız teklifle’ karşılaştı. Kendisini 4 ay boyunca etki altına alarak oyalayan Ziyettin Ç.’yle defalarca cinsel ilişkiye girdiğini ileri süren E.E., çocuğunun durumunda bir düzelme olmayınca soluğu savcılıkta aldı.

'BÜYÜ YAPMADA KULLANILAN' MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Polis Ziyettin Ç.’yi gözaltına aldı. Yapılan aramada çok sayıda muska, Osmanlıca ve Arapça yazılar, değişik otlar, “büyü yapmada kullanılan” malzemeler ele geçirildi. İddiaları reddeden ve tutuklanan sahte hoca hakkında savcılık ‘cinsel saldırı’dan 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Ziyettin Ç. hakkında ayrıca ‘dini duyguları istismar ve dolandırıcılık’ suçundan da soruşturma başlatıldı.

"BÜYÜLENMİŞ GİBİYDİM"

2 çocuk annesi E.E., 4 ay boyunca yaşadıklarını anlattı:

“Haftada iki kez oğlumu okumak için çağırdı. İkram edilen çayı içtikten sonra büyülenmiş gibi oldum, hiçbir şeye karşı koyamadım. Sözde hocaya inanmaya başladım. 3 muska yazdı. Biri oğlum, biri ben, diğeri de ev içindi. Bende üç harfliler olduğunu, doğumda bunların çocuğuma geçtiğini söylüyordu. Cinlerin benimle ilişkiye girmeye devam ettiğini, kendisiyle iliş- kiye girmem halinde cinlerden kurtulacağımı söyledi. Anlamsız şekilde karşı koyamıyor, dediklerini yapıyordum. Bana el vereceğini söyledi. Böylece şans oyunları kazanabileceğimi, insanların kötü mü iyi mi olduğunu anlayacağımı iddia etti. Bana bir iyilik bir de kötülük perisi verdi. Bir hazineye gece evinde kalmam karşılığı ortak etti. Evinde kalmayınca bir sürü genç kızın evinde kaldığını söyledi.” dedi. (Habertürk)