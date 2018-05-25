İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 'Kültür Vadisi' projesi kapsamında film çekimleri nedeniyle yarın 07.00-12.00 arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İŞTE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Bu doğrultuda, Silivrikapı Caddesi, 10. Yıl Caddesi'nden giriş, Belgratkapı'ya giriş yolu trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, İmrahor İlyasbey Caddesi, Hacı Evhaddin Caddesi, Altımermer Cadddesi, Mimar Kasım Caddesi alternatif güzergah olarak belirlendi.

AA