Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkili olmaya başladı. Yer yer etkili olan yağmurla birlikte gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

DOLU KORKUTTU

Ataşehir'de etkili dolu nedeniyle TEM Otoyolu'nda ilginç görüntüler oluştu.

Bazı sürücüler araçlarını korumak için köprü altına sığınırken, bazıları ise otomobillerinin üzerine kilim serdi.

Polis yağış nedeniyle araçlarını köprü altına park eden sürücüleri, trafik akışını aksattığı nedeniyle uyardı.

Bağcılar, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinde araçlar yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte yoğunluk oluştu. Gaziosmanpaşa'da yağmurla birlikte zaman zaman dolu yağışı etkili oldu.





GEÇEN YIL BUGÜN BÜYÜK HASARA NEDEN OLMUŞTU

İstanbul'da geçen yıl 27 Temmuz'da meydana gelen ve yaklaşık 20-25 dakika süren şiddetli dolu yağışı nedeniyle megakentte trafik durma noktasına gelmiş, binlerce araçta ve binalarda ciddi hasarlar oluşmuş, hava trafiğinde de aksamalar meydana gelmişti.

METEOROLOJİ 15.00-17.00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Önümüzdeki 2 saatlik periyotta (15.00-17.00) İstanbul Avrupa Yakasında görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek su baskını, yıldırım, ufak çaplı dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

DHA







