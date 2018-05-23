İstanbul'da iki çocuk annesi bir kadın ve çocukları şehir eşkıyaları yüzünden neredeyse evinden atılıyordu. Çocuklarıyla birlikte yaşayan kadına, lafta 'namus bekçiliği' yapanlar tarafından iftira atıldı. Milliyet yazarı Özay Şendir de bu olayı bugünkü köşesine taşıdı.

İşte o bölüm:

Fiziki şiddetin ardından eşinden boşanmış iki çocuk annesi bir kadın o.

İstanbul’un görece kiraları ucuz bir semtinde ev tutmuş.

Kızı 12, oğlu 9 yaşında. İkisi de okuyor, oğlan bir de özel eğitim görüyor.

Kadının asgari ücret aldığı bir işi var ama maaşı yetmediği için tatil günlerinde de, bir düğün salonunun büfesinde çalışıyor.

Sekiz saat emek harcayıp, 50 TL kazanıyor, bir tatil gününde.

Şimdi namussuz bir namus bekçisi yüzünden evinden atılma tehlikesiyle karşı karşıya bu kadın.

Apartmanda oturanlar, ev sahibine şikayet etmişler, ‘başka başka arabalarla gece yarısı eve geliyor’ diye.

Oysa, düğün salonundan evine yürüyerek gidip gelen bir anne o.

Bu saçmalığı duyduğunda “Gelin çalıştığım düğün salonun yerini göstereyim size, hep yürüyorum ben” diyecek kadar da iyi niyetli.

Meseleyi deşince, kadınla konuşmak için kafayı çekip bir gece kapıya dayanan bir adam çıktı karşıma, ev sahibinin akrabası üstelik.

Yüz bulamayınca kadının namusuna laf etmek, onu oturduğu evden kovdurmaya çalışmak, erkeklikten anladıkları.

Boşanmış bir kadın olarak yaşamak, giderek daha zor oluyor İstanbul’da...