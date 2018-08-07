Vatan gazetesinden Tolga Atar'ın haberine göre; İstanbul Sarıyer’de aynı apartmanda oturan iki kadından Çiğdem B. eşinden boşandıktan sonra aynı apartmanda oturmaya devam ettiğini belirterek, komşusu Sevgi K.’nın kendisi hakkında iftira attığını öne sürdü. Çiğdem B., “Boşandıktan sonra Sevgi K. komşularıma benim hakkımda, ‘Bu kadın iyi değil. Evine erkek alıyor’ diyormuş. Kendi ailemden de Sevgi K.’nın bu konuşmalarını duyunca sinirlendim. Kendisine neden hakkımda bu tür dedikodular yaptığını sordum. Bana saldırarak üzerimdeki kazağı yırttı, küfürler etti.” dedi.

"KAMERA KAYITLARINA BAKILSIN"

Komşusu Çiğdem B.’nin apartmanda birçok kişi ile kavgalı olduğunu söyleyen Sevgi K., ise “Çiğdem K., boşandıktan sonra evine erkek aldığına birkaç kez şahit oldum. Bana evime değişik erkekler alıyorum diye iftira ediyor. Apartman kapısının girişinde kamera var buna bakılsın. Kim evine erkek alıyor ortaya çıkar” dedi.