Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.40 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Yan sokaktaki evinden çıkan Rıfat Çiftçi (64), markete gitmek üzere yürümeye başladı. Kaldırımdan yürüyen adam bir süre sonra yola indi. Her şey normal seyrinde devam ederken, vatandaşlarında sokak üzerinde yürüdüğü esnada aşağıdan gelen aşırı süratli minibüsün önüne bir anda araç çıktı. Hızını alamayarak araca çarpan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Zikzaklar çizerek gelen minibüs, o esnada yolda yürüyen Çiftçi’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak taklalar atan yaşlı adam yere düşerek yaralandı.

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Omzu yerinden çıktı, kolu kırıldı Kaza sonrası duyan ve gören çevredeki vatandaşlar panik halde koşarak olay yerine geldi. Yaralanan Çiftçi, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Burada ilk tedavisi yapılan adam ardından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaşlı adamın omzunun yerinden çıktığı, kolunun ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Hayati durumunun olmadığın öğrenilen adamı hastanede tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

BEBEKLİ ANNELER DAKİKALARLA ÖLÜMDEN KURTULDU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kazadan dakikalar önce bebekli kadınların aynı yoldan yürüdüğü görülüyor. Kısa bir süre sonra ise yoldan yürüyen yaşlı adam, aracın sesini duyarak arkasına bakıyor. Saniyeler sonra ise minibüs yaşlı adama çarparak kaldırıma dalıyor. Adam çarpmanın etkisiyle havalanarak taklalar attıktan sonra yere düşüyor. Kazayı duyan vatandaşlar ise panik halde koşarak olay yerine geliyor. “Araç adamı yaklaşık 10 metre savuruyor” Kazayı gören Yüksek Özkan, “Kaza yapan araç aşağıdan geliyordu. Yan sokaktan önüne bir araç çıkıyor. İlk önce ona şiddetli bir şekilde çarpıyor. Araç bu tarafa savruluyor. Minibüs sürücüsü de o panikle kontrolü kaybediyor ve gazete standını ve yolda yürüyen adamı önüne alıyor. Adamı yaklaşık 10 metre savuruyor. Araç da kaldırıma çıkıyor. Komşum da 1 dakika ile ölümden kurtuldu. Hepimizi Allah korudu” dedi. “1 dakika önce burada olsaydım beni öldürecekti” Kazayı duyan Seyfi Kuzu ise, “Minibüs aşağıdan çok süratli bir şekilde geldi. Kaldırıma çıktı, yürüyen ağabeyi altına alıyor. Kolu kırılmış ve omzu çıkmış, hayati durumu yokmuş. Arkadaşım ziyarete gitmiş ama bir sıkıntısı yokmuş. 1 dakika önce ben burada olsaydım, bizde aracın altında kalabilirdim. Kazadan hemen önce buradaydım, dükkanı kapattım işe gittim. Yoksa bizi öldürecekti. Eğer araç sol yapsa dükkanın içerisine girecekti” ifadelerini kullandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı