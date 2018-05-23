Olay, önceki gün saat 09.20 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1300/2 Sokak üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüzleri kapalı ve ellerinde eldiven ola 2 gaspçı, sabah saatlerinde silahla markete girdi. Şüpheliler silah doğrultarak etkisiz hale getirdiği çalışanları depo bölümüne götürdü. Gapsçılar burada açtırdıkları kasadan yaklaşık 9 bin lira çaldıktan sonra, koşarak kayıplara karıştı. Olayın ardından çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışanların ifadesini aldıktan sonra güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceme sonrasında ekipler, gaspçıların eşkallerinin belirleyerek kimliklerini tespit etti.

SUÇ MAKİNELERİ 24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDILAR

Gaspçıların bulundukları adresleri de belirleyen polis, hazırlıklarını tamamlamasının ardından dün saat 02.40 sıralarında Gazi Caddesi üzerindeki bir daireye operasyon düzenledi. Operasyonda gaspçıları kıskıvrak yakalan ekipler, evde de bir süre arama yaptı. Aramalarda evin içerisinde 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda mermi, şahısların soygunda kullandıkları eldivenler, çoraplar ve tişört ele geçirildi. Ekipler tarafından yakalanan Y.Ç. (19) ve E.A.(17) gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelilerin 10 ayrı gasp suçundan emniyette kayıtları olduğu ortaya çıktı.

SİLAHLI MARKET SOYGUNLARI KAMERADA

Öte yandan gaspçıların yaptığı silahlı soygunlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, önceki gün bir markete giren 2 gaspçı, kadın çalışana silah doğrultuyor. Kadının kolundan tutan gaspçılar onu ofise götürüyor. Ardından gaspçılardan biri çalışanı içeriye götürerek diz çöktürüyor. Diğer gaspçı ise ofisteki paraları aldıktan sonra suç ortağıyla beraber marketten çıkıyor. Şahıslar ardından koşarak kaçıyor. Bir diğer görüntüde ise yine ilçede bir markete giren gaspçılar, sahibine silah doğrultuyor. Kasadaki paraları alan şahıslar ardından markette çıkarak kaçıyor.