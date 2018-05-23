İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine bağlı resmi kontrol ekipleri, et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri, süt ve süt ürünleri, un ve unlu mamuller ile şekerli mamuller üreten, işleyen ve dağıtımını yapan çok sayıda işyerinde kontrol yaptı. Bu kapsamda, depolarda bulunan tüketime hazır ürünlerde etiket kontrolleri ve özellikle son kullanma tarihleri dikkatlice incelendi.

10 BİN İŞLETMEYE 10,5 MİLYON LİRA CEZA

Ramazan ayı öncesi yaklaşık 10 bin işletme resmi kontrole tabi tutuldu. 2018 yılında yapılan resmi kontrol sayısı 80 bine ulaşırken, bu kontrollerde 3 bin 500 den fazla gıda ürününden numune alınarak, mevzuata uygunluk yönünden laboratuvara analize gönderildi. Söz konusu denetimler sonucunda 2320 işletmeye toplam 10 milyon 495 bin 595 TL idari para cezası uygulandı.

İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLANIYOR

İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Halkımızın sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla, İl Müdürlüğümüzce gıda denetimlerine büyük önem vermekteyiz. Bu konuda gerek 174 Alo Gıda hattı veya diğer tüm bize ulaşan ihbarları da zamanında değerlendirerek gereğini yapmaktayız. Gıda Kontrol Ekiplerimizce yapılan bu denetimlerin sonuçları, her ay düzenli olarak kurumumuzun internet sitesinden yayımlanmaktadır” dedi.