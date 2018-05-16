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İstanbul'da Halk Ekmek’in ramazan pidesi 1 lira (İstanbul'da pide fiyatı)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Halk Ekmek’in ürettiği 300 gramlık ramazan pidesi 1 liradan satılacak

16 Mayıs 2018, Çarşamba 15:05 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2018, Çarşamba 15:05
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Halk Ekmek, ürettiği 300 gramlık ramazan pidesinin 1 liradan satılacağını duyurdu.

GÜNDE 150-160 BİN PİDE ÜRETİLECEK

Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul Halk Ekmek fabrikalarında bu yıl ramazan ayı için günlük ortalama 150-160 bin pide üretimi planlandığı belirtilerek, "300 gram pidenin piyasa satış fiyatı 1 liradır. Bu durumda pidenin kilogram fiyatı 3,33 liraya gelmektedir" denildi.

PİYASADA 275 GRAMLIK PİDE 2 LİRA

Açıklamada, piyasadaki 2 lira karşılığında satılan 275 gram pidenin kilogramının 7,27 liraya geldiği hatırlatılarak, Halk Ekmek fabrikalarından üretilip piyasaya sunulan 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatının uygun olduğu belirtildi.

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