İstanbul'da iftara kaç saat kaldı? En kalabalık il olan İstanbul'da ikamet eden ve oruç tutan vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyorlar. Bugün Ramazan'ın ilk günü olması sebebiyle heyecan dorukta... İlk oruç açılacak, coşkuyla ilk iftar yapılacak. Öte yandan İstanbul'un çeşitli ilçelerine iftar çadırları kurulacak.









İSTANBUL'DA ORUÇ KAÇTA AÇILACAK?





Ramazan'ın ilk gününde İstanbul'da oruç tutan Müslümanlar, saat 20.22'de iftarlarını yapacaklar. İstanbul dahil olmak üzere diğer illerdeki iftar vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.





RAMAZAN İMSAKİYESİ





Peygamber (s.a.s) Efendimiz iftar açtığı zaman şöyle buyururdu: "Susuzluk gitti, damarlar suya kavuştu. İnşallah orucun ecri de hasıl olmuştur" (Ebû Dâvûd, Sıyâm, 22)





Maneviyatın ve güzelliklerin zirveye ulaştığı, sofraların paylaşma ve dayanışmayla bereketlendiği Ramazan ayı, İstanbul’da bu yıl da hep birlikte yaşanacak. İstanbullular, Maltepe ve Yenikapı’daki şehir parkları ile Beylikdüzü Meydanı’ndaki etkinlik alanlarında buluşacak.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan’ın manevi iklimini, sanatsal ve kültürel etkinliklerle zirveye taşıyor. Ramazan ayı boyunca Tasavvufi Eserler, İrfani Türküler, ezgiler, şiir dinletileri, geleneksel gösteri sanatları ve sohbet etkinlikleri İstanbullularla buluşacak. Ramazan’ın bereketi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Maltepe ve Yenikapı sahillerindeki dev şehir parkları ile Beylikdüzü Meydanı’nda huzur ve güven içinde yaşanacak.





ANADOLU YAKASI’NDAKİ ETKİNLİKLERİN MERKEZİ MALTEPE





İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Maltepe Sahili’nde 1 milyon 200 bin metrekare alan üzerine kurulan Avrupa’nın en büyük yaşam, spor ve eğlence merkezi, bu yıl da Anadolu Yakası’ndaki Ramazan etkinliklerine ev sahipliği yapacak. İstanbullular iftar öncesi, iftar sonrası ve Teravih Namazı sonrası düzenlenen Tasavvufi eserler, İrfani Türküler, ezgiler ve şiir dinletileri ile Ramazan’ın maneviyatını gönüllerince yaşayacak. Tiyatro, sahne gösterileri, epik sunumlar, Kurtuluş Kahramanları, meddah hikayeleri, orta oyunları ve Hacivat - Karagöz gösterileri gibi pek çok etkinlik Maltepe’de yer alacak.





TÜRK İSLAM SANATLARINA AİT ÜRÜNLER BU ÇARŞIDA





İstanbullular, Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’ndaki etkinlik alanında kurulan çarşıda; sıcak yemekten tatlılara, simitten Osmanlı şerbetine kadar geleneksel tatların yanı sıra el sanatları ürünlerinden giyime, kitaptan hediyelik eşyaya kadar ihtiyaç duydukları her şeye rahatlıkla ulaşabilecekler.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Maltepe Sahil Camii’nde misafirler gerek vakit namazlarını gerekse Teravih Namazlarını cemaatle birlikte rahatlıkla kılabilecekler. Ayrıca ücretsiz kablosuz internet erişimi, Sağlık Odası, İletişim Noktası, Bahçe Market ve daha fazlası Maltepe’de yer alacak.





YENİKAPI, AVRUPA YAKASI’NDAKİ ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK…





Yenikapı Sahili’nde 700 bin metrekare alan üzerine kurulan 1 milyon kişi kapasiteli Yenikapı Sahili ve Etkinlik Alanı, Avrupa Yakası’ndaki Ramazan etkinliklerine ev sahipliği yapacak. İstanbullular iftar öncesi, iftar sonrası ve teravih sonrası düzenlenen Tasavvuf Müziği Dinletileri ile Ramazan’ın maneviyatını doyasıya yaşayacak. Tiyatrodan sahne gösterilerine, orta oyunlarından Hacivat - Karagöz gösterilerine kadar pek çok etkinlik Yenikapı’da yer alacak.





TÜRK KÜLTÜRÜNÜN GELENEKSEL TATLARI





İstanbullular, Yenikapı Sahili’ndeki etkinlik alanında kurulan çarşıda; sıcak yemekten tatlılara, simitten Osmanlı şerbetine kadar geleneksel tatların yanı sıra el sanatları ürünlerinden giyime, kitaptan hediyelik eşyaya kadar ihtiyaç duydukları her şeye rahatlıkla ulaşabilecekler.





YENİKAPI’YA YENİ CAMİ





İstanbulluların huzur içinde ibadet edebilmesi için Yenikapı'da yeni bir cami inşa ettik. Yenikapı'ya gelen vatandaşlarımız vakit namazlarını ve Teravih Namazlarını yeni yaptığımız camide huzur içinde kılabilecekler. Ayrıca ücretsiz kablosuz internet erişimi, Sağlık Odası, İletişim Noktası, Bahçe Market ve daha fazlası Yenikapı’da yer alacak.





RAMAZAN’DA BEYLİKDÜZÜ’NDEYİZ





Bu yıl ilk kez Ramazan etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan Beylikdüzü Meydanı, İstanbullulara Ramazan’ın manevi coşkusunu doyasıya yaşatacak. Ramazan’ın atmosferine uygun olarak farklı bir konsept kazandırılan meydanda, iftar öncesi, iftar sonrası ve Teravih Namazı sonrası pek çok etkinlik İstanbullularla buluşacak. Tiyatrodan sahne gösterilerine, orta oyunlarından Hacivat - Karagöz gösterilerine kadar pek çok etkinlik de Beylikdüzü’nde yer alacak.





ASIRLIK TATLAR VE SANATLAR ÇARŞISI, İSTANBULLULARI TARİHTE YOLCULUĞA ÇIKARACAK





Ramazan ayı, manevi atmosfere bürünen İstanbul’un her bir köşesinde bir başka güzel yaşanacak. İstanbulluların Ramazan ayında yoğun ilgi gösterdiği tarihi Sultanahmet Meydanı, bu yıl da Asırlık Tatlar ve Sanatlar Çarşısı’na ev sahipliği yapacak. Sultanahmet Meydanı’nda, oruç ayı boyunca, İstanbul’la özdeşleşen firmaların ürünlerinin sunumları ve unutulmaya yüz tutmuş eski mesleklerin tanıtımı yapılacak. Ziyaretçiler, ebru, çini, tezhip gibi geçmişi eskilere dayanan sanatların inceliklerini maharetli ellerden görme şansına sahip olacaklar.





ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCELİ GÖSTERİLER





Ramazan İstanbul Etkinlikleri çerçevesinde Yenikapı, Maltepe ve Beylikdüzü’ndeki etkinlik alanlarında çocuklar için çok renkli ve çok eğlenceli programlar sergilenecek. Çocuklar, animatör sunucu ile renkli zamanlar geçirip, özel yarışmalara katılacaklar. Geleneksel gösteri sanatları ile farklı bir heyecanı yaşayacaklar. Ayrıca çocuklar için şişme oyun karakterleri ve kostüm karakterler de etkinlik alanlarında yer alacak. Hazırlanan orta oyunu, kukla, Meddah, Hacivat - Karagöz gösterileri ile çocuklara geçmiş Ramazanlardan ve geleneksel sanatlarımızdan bir demet sunulacak.





TÜRKİYE KİTAP VE KÜLTÜR FUARI’NDA BULUŞACAK





İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, ziyaretçileriyle bu yıl Sultanahmet’te buluşacak. 37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nda 200’e yakın yayınevinin her okuyucu profiline hitap eden kitaplarını bulmak mümkün olacak. Edebiyat, tarih, kültür, medeniyet, felsefe ve din alanında yaklaşık 100 bin ayrı başlıkta kitap kitapseverlerle buluşacak.FİLİSTİN ŞEHİTLERİ İÇİN DUA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından, Sultanahmet, Maltepe ve Beylikdüzü Meydanlarında 16 – 17 Mayıs tarihlerinde Filistinli şehitler için Kur’an-ı Kerim okunacak.

Dünya Kur’an-ı Kerim okuma birincisi Abdurrahman Sadien’in de bulunduğu 17 hafız şehitler için teravih namazı sonrası Kur’an-ı Kerim Tilaveti yapılacak.





İSTANBUL HALKI SOKAK İFTARLARINDA BULUŞACAK





Her gün 100 bin kişi iftar yapacakİstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün, iftar saatinde çeşitli nedenlerde evlerine yetişemeyenler için çadır kurarak sıcak iftarlık dağıtacak. İstanbul'un tüm ilçelerinde binlerce vatandaş sokak iftarlarında buluşacak. yor. Tüm ilçelerde her gün yaklaşık 100 bin vatandaşa sokak iftarı verilecek.





MOBİL BÜFELER HER YERDE





İhtiyaç duyulan her noktada hizmet sunan Mobil Büfeler aracılığıyla Ramazan ayı boyunca başta Şişli, Bakırköy, Eminönü, Kadıköy gibi geçiş noktaları olmak üzere Avcılar, Çatalca, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Kartal Meydanları’nda, evlerine yetişemeyen vatandaşlara iftariyelikler dağıtılıyor.





İSTANBUL'DA BİR MARKA SOSYAL TESİSLER





İstanbul Büyükşehri Belediyesi, Sosyal Tesisleri’nde 35 TL olan set menü iftar fiyatları 2013 yılından bu yana değişmedi. Sahip oldukları eşsiz manzaralar, lezzetli menüler ve hizmet kalitesi ile İstanbul’un prestij mekanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri, hesaplı, bereketli ve keyifli iftar sofralarının adresi oluyor.Boğaz'ın doyumsuz manzarası ile yemyeşil ağaçların buluştuğu Beykoz Sahil, Adalar'ı ayağınıza getiren Dragos, İstanbul'un saklı sekizinci tepesi Gözdağı, hoş kokulu çam ağaçlarının boylu boyunca uzandığı Fethipaşa, tarihi dokusuyla Çamlıca, İstanbul'un huzura açılan kapısı Florya, meltem rüzgarlarının dalga seslerine karıştığı Arnavutköy, gün ışıklarının üzerinde pırıldadığı Haliç ve İstanbul’un en gözde semtlerinde hizmet veren diğer İBB Sosyal Tesisleri…GRUPLAR İÇİN LEZZETLİ BİR İFTAR YEMEĞİ

Türk mutfağının en seçkin lezzetlerini, bütçeye uygun fiyatlarla sunan Sosyal Tesisler için 444 10 34 numaralı telefon aracılığıyla rezervasyon yaptırılabiliyor. 250 kişi ve üstü rezervasyonların alındığı Florya İdeal Salon, Avcılar Denizköşk, 1453 Çırpıcı ve Beykoz Koru Sosyal Tesisi’nde beyaz et iftar menü fiyatı 40 TL, kırmızı et iftar menü fiyatı ise 45 TL olarak belirlendi.





İETT’DEN RAMAZANA ÖZEL OTOBÜS HATLARI





ETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği Ramazan hattı uygulamasını bu yıl da devam ettirecek. Ramazan ayına özel hatlar, 15 dakikalık ara ile ring seferler düzenleyecek.





Eyüp- Beyazıt hattı 24 saat çalışacak





Eyüp- Beyazıt (R3 hattı) Ramazan hattının güzergâhı bu yıl da değişmedi. Güzergâh Eyüp Sultan, Düğmeciler, Nişanca, Eyüp Sultan Bulvarı, Demirkapı, Şehitlik, Edirnekapı Surdışı, Edirnekapı, Acıçeşme, Karagümrük, Atikali, Yavuzselim, Balipaşa, Hasan Halife Mahallesi, İskenderpaşa, Aksaray, Ordu Caddesi, Laleli ve Beyazıt'tan oluşuyor.





Kutsal mekanlara ziyaret imkanı





Eyüp-Beyazıt hattı sayesinde vatandaşlar tarihi yarımada üzerinde bulunan Ayasofya, Sultanahmet, Beyazıt, Süleymaniye, Şehzadebaşı, Hırka-i Şerif, İskenderpaşa, Fatih, Mihrimah Sultan ve Eyüp Sultan gibi camileri ziyaret etme fırsatı bulacak. Ramazan ayına özel Beyazıt-Eyüp Sultan arasında hizmet verecek Ramazan hattı iş günleri ve hafta sonu 3 otobüsle 7 gün 24 saat boyunca hizmet verecek.Etkinlik alanlarına da kolay ulaşım

Eyüp-Beyazıt, Ramazan hattına ilaveten bu yıl Ramazan ayında Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan-Yenikapı Marmaray Metrobüs İstasyona R5 hattı 17.00 ile 01.45 saatleri arasında ring olarak, R1 Uzunçayır - Maltepe Sahil Parkı hattı ile 18.45 ile 02.55 arasında karşılıklı seferler yapacak. Ayrıca R2 Yenikapı Marmaray – Cevizlibağ hattı 18.30-01.45 arasında, R6 Tepeüstü-Maltepe Sahil hattı ise 18.00-02.40 arasında hizmet verecek.