İddiaya göre, 21 Mayıs 2018 tarihinde Ümraniye İstiklal Mahallesinde taksiciyle genç kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taksi şoförü, genç kadını bacağından tutarak dışarı attı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Şüpheli, savcılıktaki ifade işleminin ardından “basit yaralama” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkemedeki sorgusu tamamlanan şüpheli, sevk edildiği suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün Ümraniye İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki genç kadınla taksi şoförü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine şoför aracını durdurarak kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlen taksi şoförü, kadını bacağından tutarak dışarıya attı. Neye uğradığını şaşıran kadın yere düşüp vücudunu çarptıktan sonra ayağa kalktı.

O esnada şoför ise aracına binerek kaçmaya çalıştı. Yerden kalkan kadınla birlikte çevredeki bir vatandaş kaçan şoförün aracına yumruk ve tekme attı. O dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Canan Ay, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Küçük kız kardeşi ile ekmek almak için evden çıktıktan sonra yolda taksici ile tartıştıklarını söyleyen genç kadının anlattıkları şoke etti. Taksicinin önce kendisine kafa attığını ve darp ettiğini söyleyen Canan Ay, "Ben de polis çağırdım ve kaçmasın diye yarım şekilde aracın arka koltuğuna oturdum. Aniden hareket etti. Beni içeri çekti. Bir süre sonra da bacaklarımdan tutarak dışarı attı" ifadelerini kullandı.



