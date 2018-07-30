İstanbul-Ümraniye'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar çukura düştü. Yetkililer elektrik nedeniyle bir patlama olduğunu, ardından çökmenin gerçekleştiğini belirtti. Polis ve itfaiye ekipleri çökme riskine karşı çevredeki vatandaşları uzaklaştırıyor.

Duvarla birlikte inşaatın önündeki yolun bir kısmı da çökerken, yolda bulunan park halindeki 2 otomobil ve bir kamyon çukura yuvarlandı.

İnşaatın temeli için açılan çukurun 20 metre derinliğinde olduğu öğrenildi.





Bu haberi de okudular Ümraniye Belediyesi'nden 'çökme' açıklaması

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

ARAÇLAR ÇIKARILMAYA BAŞLANDI

Çökme nedeniyle bir can kaybı olmadığı öğrenildi. Çukura düşen araçlar çekici yardımıyla çıkarılmaya başlandı.

İnşaatta çalışan bir işçi, "Sabah geldiğimde buraya araba koymamaları konusunda uyardım. Yasak olan bir bölgemiz zaten. Biz yazıhaneye giderken 'bam' diye bir ses geldi. Elektrik patlamasıyla burası göçtü. Yani elektrik patladı, sonra burası göçtü. Şu anda 3 araç gözüküyor. Kaç araç olup olmadığını şu anda bilemiyoruz. Herhangi bir can kaybı yok" dedi.



